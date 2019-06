Islandsk Bank overtager aktierne i TravelCo, som bl. a. omfatter Bravo Tours. Ny ejerkreds på vej i rejsekoncernen.

En islandsk bank har overtaget kontrollen med den nordiske rejsekoncern TravelCo, der bl. a. omfatter danske Bravo Tours.

TravelCo hed tidligere Primera Travel, men efter flyselskabet Primera Airs konkurs, skiftede rejseselskabet navn.

Nu har Arion Bank midlertidigt overtaget aktierne i selskabet, som er ved at få en ny ejerkreds på plads.

Peder Hornshøj, der er koncerndirektør i TravelCo står i spidsen for den nye ejerkreds, som ventes at være på plads indenfor de næste måneder.

Rejseselskaberne Bravo Tours og Sun Tours i Danmark, Solresor i Sverige, Solia i Norge og Matkavekka i Finland blev økonomisk ramt af flyselskabets konkurs. Men de har nu fået aftaler med andre flyselskaber.

»Det er aldrig rart at få nogle store økonomiske klø på grund af en fly-konkurs, men vi har en sund virksomhed med megen potentiale,« siger koncerndirektør Peder Hornshøj, der etablerede Bravo Tours for over 20 år siden og nu står i spidsen for det hele.

Peder Hornshøj oplyser, at der i de seneste år er investeret store beløb i nye it-systemer, så man er godt rustet til konkurrencen. Målet for selskabet er vokse og udvikle sig yderligere med ny kapital og nyt ejerskab.

Ejerskiftet betyder, at Andri Már Ingólfsson, der tidligere ejede både Primera Air og Primera Travel er ude af ejerkredsen.