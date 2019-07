Dansk kødgigant kaster sig ind i kampen om planteburgere i supermarkederne

Salget af plantebaserede fødevarer stiger kraftigt, og produktudviklingen er i fuld gang i flere af fødevareindustriens store selskaber.

Lars Attrup, f. 1969, er erhvervsreporter på Finans. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 1997 og har siden da været ansat som skrivende reporter på Morgenavisen Jyllands-Posten. I de første år var Lars knyttet til avisens Indlandsredaktion og var ansvarlig for blandt andet bladets dækning af kommunalstof. Siden 2000 har han været en del af holdet på Jyllands-Postens Erhvervsredaktion. Her har Lars gennem mange år dækket landbruget og fødevareindustrien og emner, der er relateret til disse brancher. Herunder: globale fødevarekriser, råvarebørser, miljø, grøn energi samt EU’s landbrugs- miljø- og energipolitik. Lars har adskillige gange rejst kloden rundt med rygsæk.

En grøn bølge skyller ind over fødevareindustrien i hele verden. Salget af plantedrikke og planteburgere stiger eksplosivt, og flere og flere af sværvægterne i den etablerede fødevareindustri opgiver at bygge dæmninger og springer i stedet med på bølgen.

Et af verdens største slagteriselskaber – Danish Crown – har i den seneste tid haft travlt med at produktudvikle og sender senere i år plantebaserede burgere ud i danske supermarkeder.

»Væksten i salget af de plantebaserede produkter vil formentlig fortsætte, så lad os da se, om vi ikke kan få en forretning ud af det,« siger Finn Klostermann, adm. direktør i Danish Crown Beef, der understreger, at virksomhedens produkt »skal være så velsmagende, at forbrugerne kommer igen, når de først har smagt det en gang«.

Storbanken Barclays forudser i en analyse, at alene markedet for kødalternativer vil vokse til 900 mia. kr. i løbet af det kommende årti.

Den lille fødevarevirksomhed Naturli’ Foods har allerede lanceret et produkt, som viser, hvor stort potentialet er i det marked, som Danish Crown nu søger ind i. En plantefars fra Naturli´ har på kort tid erobret en markedsandel svarende til 5 pct. af salget af hakket oksekød i landets største supermarkedskoncern, Salling Group. Også plantedrikkene fra Naturli’ udviser eksplosive vækstrater.

Denne udvikling forstærker tendensen til, at salget af kød og mælk falder.

»Siden 2010 er salget af mælk faldet 23 pct. i vores butikker, mens salget af fersk kød siden 2015 er faldet 5 pct.,« fortæller Lars Aarup, analysechef i Coop.

De nye plantebaserede fødevarer udgør endnu kun en lille del af salget, men vækstraterne er så voldsomme, at også Arla nu gør klar til at reagere.

»Vi er netop nu ved at undersøge, om vi i større omfang skal være en del af markedet for plantebaserede drikke. I lighed med mejerivarer er plantedrikkene naturlige produkter baseret på råvarer, som vores andelshavere vil kunne levere. Som sådan vil plantedrikkene altså kunne passe til vores varemærke, og vi har jo etablerede forsyningskæder, logistiksystemer og innovationskraft, som også kan bruges til at håndtere plantedrikke,« fortæller koncerndirektør Hanne Søndergaard, Arla Foods.

Hun understreger, at det fortsat drøftes i ledelsen og bestyrelsen, hvilken rolle de nye plantebaserede drikke skal spille strategisk for Arla.

»Det afgørende bliver, om vi konkluderer, at det er en attraktiv forretningsmulighed for Arla. Hvis vi går ind i dette marked, vil vi tydeligt markere, at de nye produkter kommer fra Arla. Vores selskab er nordisk og landmandsejet, og det er et aktiv i forhold til markedsføring af plantebaserede drikke,« siger Hanne Søndergaard.