Lars Seier har brugt 65 mio. - nu genåbner toprestaurant

Alchemist har nu sat dato på sin genåbning og tager imod reservationer fra lørdag.

En oplevelse udover det sædvanlige.

Det er, hvad milliardæren Lars Seier Christensen og resten af holdet bag toprestauranten Alchemist håber på, når de snart igen slår dørene op.

Siden december 2017 har Alchemist været midlertidigt lukket og flyttet til en ny lokation på Refshaleøen. Nu er der sat dato på genåbningen.

»Det er en meget stor glæde at kunne meddele, at Alchemist åbner sin store bronzedør for gæster fra den 4. juli. Vi glæder os rigtig meget til at vise, hvad vi har arbejdet på så længe,« skriver Lars Seier Christensen på sin Facebook.

Alchemist åbner for reservationer lørdag den 22. juni til restauranten, der fylder 2.200 kvadratmeter, og som Lars Seier Christensen har brugt mange penge på at genåbne. Helt nøjagtigt har han tilført samlet 65 mio. kr. i 2018 og 2019 til selskabet bag Alchemist.

Milliardæren forklarede i december 2018 til Finans, hvorfor han skyder så mange penge i Alchemist.

»Det gør jeg for at være med til at skabe en ny restaurant af international klasse i København. Jeg tror, du vil forstå det, når du ser den,« skrev han i en mail.

Lars Seier Christensen købte sig ind i Alchemist i august 2017 og har siden været hovedaktionær. Det er han i øvrigt også i Michelin-restauranten Geranium.

De 50 retter er i øvrigt inspireret af det periodiske system.

Når gæsterne er trådt ind ad en enorm bronzedør på fire gange to meter, er det målsætningen, at det skal være som at komme ind i et andet univers.

Som gæst vil man bevæge sig igennem fem forskellige spiserum og to oplevelsesrum. Her skal der udover smagen også være fokus på lyd, lys, dufte, teksturer og æstetik.

Derudover vil Alchemist bestå af et videnscenter, hvor der skal udvikles og testes nye madretter, ligesom skoleklasser kan komme forbi at lære om mad.

Derfor er der ansat en gastrofysiker og indledt et samarbejde med Københavns Universitet.

Alchemists køkkenchef er stifter, direktør og medejer Rasmus Munk Thomassen, som på den tidligere Alchemist-restaurant blev kendt for sin molekylære og politiske tilgang til gastronomien. Det kunne være at servere et spiseligt askebæger, som satte fokus på rygning, eller vedlægge et donorkort til en tatarret, så gæsterne kunne skrive sig op som organdonorer.

Alchemist ApS havde i 2018 et underskud efter skat på 13 mio. kr.