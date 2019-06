Mandag ændrer DSB procedure i kampen mod forsinkelser. Fremover bliver alle togdøre låst 50 sekunder før afgang.

Mandag morgen risikerer rejsende at komme i klemme i en ny procedure, der skal minimere DSB’s udfordringer med forsinkelser.

Som noget nyt vil statsbanerne nemlig låse togdøren 50 sekunder før afgang. Selv om toget holder ved perronen, er det altså slut med at stige på eller af i sidste øjeblik.

»Det er en procedure, som skal sikre, at vores tog kører til tiden. Hver gang der kommer nogen og åbner døren i sidste øjeblik, skal vi begynde forfra på proceduren, og det kan tage op mod 45 sekunder ekstra,« siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB, til Sjællands Nyheder.

Tiltaget kommer i slipstrømmen på et 2018, hvor DSB har haft problemer med at levere fjern- og regionaltog til tiden.

Ifølge DSB’s kontrakt med staten skal minimum 82,9 pct. af alle fjern- og regionaltog være fremme med færre end tre minutters forsinkelse.

Selv om det for udenforstående måske ikke syner af et umuligt krav, levede DSB, som Jyllands-Posten tidligere har omtalt, kun op til kravet én måned i 2018, mens det f.eks. i maj og juni sidste år blot lykkedes at overholde den aftalte frist for 71,3 pct. af togene.

Set i det lys giver den nye låseprocedure givetvis god mening. Til gengæld møder det nye tiltag kritik fra flere pendlerne, som Sjællands Nyheder har talt med.

DSB’s nye låsepolitik kommer kun seks uger efter, at Statsrevisorernes formand var ude med riven efter både Banedanmark og DSB for ikke at informere rejsende godt nok om forsinkelser, aflysninger og den kompensation, som togpassagerer i visse tilfælde har ret til.

»Det er fordi, de ikke har styr på det inde hos DSB. Det er i højeste grad kritisk, fordi passagerer skal have den rigtige kompensation - hverken mere eller mindre,« udtalte Henrik Thorup (DF) i den forbindelse til Ritzau.

DSB kom ud af 2018 med et overskud før skat på 568 mio. kr.