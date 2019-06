Kendtes tattoo-firma henter profiler og friske penge

Tattoodo fik 600 pct. flere brugere i 2018. Tatoveringsplatformen har netop igen fået en kapitalforhøjelse og ny bestyrelse.

17 mio. mennesker på verdensplan følger den danske tatoveringsplatform Tattoodo på Facebook.

Selv kalder Tattoodo sig for verdens største tatoveringsfællesskab. Nu har Tattoodo brugt nye millioner og kræfter på den næste rejse mod at blive endnu større.

I forvejen har kendte som den tidligere fodboldspiller Daniel Agger, Hummel-ejeren Christian Stadil, skuespilleren Nikolaj Coster-Waldau og arkitekten Bjarke Ingels investeret i Tattoodo.

Kendte investorer Daniel Agger, tidligere landsholdsanfører i fodbold

Christian Stadil, ejer af Hummel

Nikolaj Coster-Waldau, skuespiller

Bjarke Ingels, arkitekt

Jan Bech Andersen, ejer af Brøndby IF

Peter Warnøe og Lars Tvede, stiftere af Nordic Eye Tattoodo har undervejs i sin levetid fået mange kendte investorer med. Blandt dem er:

Eksisterende og en ny gruppe investorer har netop skudt over 35 mio. kr. i selskabet, hvis antal brugere steg med mere end 600 pct. i fjor. Samtidig er der nu en halv million tilmeldte tatovører på Tattoodos platform. Det fortæller Casper Høgh, direktør i Tattoodo.

»Vi ramte en kæmpe brugervækst i 2018, og på de fleste parametre går det bedre end nogensinde. På den baggrund henter vi nu ny kapital, og samtidig forstærker vi vores bestyrelse for at understøtte den fremtidige vækst,« siger han.

Ny i bestyrelsen og som formand er René Rechtman, der har en fortid som topdirektør i Disney-koncernen, og sydafrikanske Errol Damelin, som er én af de førende techinvestorer i Europa. Begge har investeret i Tattoodo.

Det samme har venturefonden Seed Capital, som tidligere har kastet penge efter globale danske techvirksomheder som Endomondo, Vivino og Trustpilot.

»Det er sjældent, at vi i Danmark skaber techvirksomheder, som er nummer ét på deres felt i verden. Men det er Tattoodo med sin enorme brugerbase. Den position kan blive til en god forretning på et tidspunkt. Det tager dog tid at kommercialisere sådan en markedsposition,« siger Ulla Brockenhuus-Schack, ledende partner i Seed Capital, der også får en plads i Tattoodos bestyrelse.

Som hun henviser til, er det endnu ikke lykkedes Tattoodo at omsætte de mange brugere til cool cash på bundlinjen.

Aktuelt har Tattoodo netop offentliggjort et underskud på knap 26 mio. kr. i 2018, hvilket gjorde egenkapitalen negativ ved årets slutning.

Tattoodo har de seneste fire regnskabsår tabt mere end 75 mio. kr. Men ifølge selskabets direktør er det helt forventeligt.

»Det kræver store investeringer at opbygge en platform og et globalt fællesskab, som vi er i gang med. Når vi rejser nye penge, er det med opbakning fra de eksisterende investorer. Samtidig kommer der nye interessante investorer til. Det er for mig et signal om, at vi gør mange ting rigtigt,« siger Caspar Høgh.

Blandt de nye investorer er desuden TV 2’s bestyrelsesformand Jimmy Maymann og Novo Nordisks næstformand, Jeppe Christiansen.

Ifølge det nye regnskab fra Tattoodo er både antallet af ansatte og medarbejderomkostningerne faldet markant det seneste år. Men de tal er ikke udtryk for, at Tattoodo har haft sparekniven fremme, understreger Caspar Høgh.

»Vi har haft nogenlunde det samme antal medarbejdere de seneste år. Der er nogle tal fra vores amerikanske selskab, der ikke er med i det danske regnskab,« siger han.

Tattoodos forretningsmodel baserer sig primært på at være bookingplatform og at lave content marketing, en moderne form for reklamering.

Tattoodo blev stiftet i 2013 af de to danske iværksættere Mik Thobo-Carlsen og Johan Plenge sammen med den verdenskendte amerikanske tatovør Ami James, der har medvirket i tv-programmet Miami Ink.