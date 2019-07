Selvom olieprisen blomstrer, holder oliegiganterne deres leverandører fanget i en skruetvinge på priserne. Det går også ud over danske Welltec, som nu tager kampen op.

Et intenst prispres tynger den danske teknologivirksomhed Welltec, der leverer udstyr til olieindustrien.

De store multinationale oliekoncerner er lykkedes med at holde leverandørernes priserne nede, efter at olieprisens deroute for få år siden slog markedet og Welltec ud af kurs. Og presset er fortsat, selvom olieprisen siden har stabiliseret sig.

Selskabet, der udvikler teknologier og robotter til at hjælpe selskaber med at udvinde olie og gas, har ellers tidligere forgyldt stifteren, Jørgen Hallundbæk.

»Der er blevet flyttet meget mere risiko over på os som leverandører, hvor risikoen tidligere i højere grad var kundernes. Det har sat spor i vores salgsstyrke. Man skal have modet til at gå ud og sige, at det er slut nu,« siger Martin Skovbjerg, juridisk direktør i Welltec.

Samme udvikling ser man hos Welltecs konkurrenter. Hele olieserviceindustrien tjente gode penge, da olieprisen i 2014 lå på over 110 dollars per tønde. Men på halvandet år drattede prisen til under 30 dollars, hvilket skubbede adskillige aktører ud på randen af konkurs.

I kølvandet på olieprisens nedtur har de store oliekoncerner fundet ud af, præcist hvor meget de kan presse priserne hos leverandørerne, uden de bukker under.

Med utålmodige investorer, der efter årevis med tab kræver mådehold i oliekæmpernes pengeforbrug, bliver selskaber som Welltec et let mål.

»Deres pengeforbrug er i bund og grund olieserviceselskabernes omsætning. Det er en dominoeffekt, og det lægger vægten over på olieserviceselskaberne. Det er meget svært at presse priserne op,« siger J. David Anderson, analytiker hos Barclays Capital.

Selvom Welltecs omsætning er puffet i vejret med 32 pct. fra 2017 til 2018, har driftsmarginen (EBITDA) ikke flyttet sig ud af flækken. Det har olieselskabernes marginer til gengæld, og nu vil Welltec og rivalerne have del i gevinsterne igen.

»Nu er priserne i store træk nået bunden, og vi er nu ved et punkt, hvor olieserviceselskaberne holder et skarpt fokus på sine egne afkast og begynder at takke nej til kontrakter. De nægter simpelthen at acceptere den prissætning, der er derude lige nu,« siger J. David Anderson.