Særligt iværksættervirksomheder inden for klassiske erhverv vokser efter fem år.

Nogen iværksættere er bedre til at tjene penge end andre.

De danske iværksættere fordeler sig på mange forskellige brancher, og startup’s dukker op i alt fra bygge- og anlægsbranchen til skov- og fiskeriindustrien.

Men særligt iværksættervirksomheder inden for handel og transport samt industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed vokser mere end iværksætterselskaber på andre områder. Det viser en ny analyse fra Ledernes Hovedorganisation.

»Det er spændende at se, hvor det sker. Tallene viser os, hvor iværksætterne ser muligheder, og hvor de har succes. Vi opfatter i høj grad os selv som nogen, der repræsenterer det dynamiske segment i dansk erhverv, og derfor har vi naturligvis interesse i, hvad der sker på lige præcis dette område,« siger Henrik Bach Mortensen, der er direktør i Ledernes Hovedorganisation.

Analysen, der bygger på tal fra Danmarks Statistik, viser den gennemsnitlige omsætning hos iværksættere i de forskellige brancher fem år efter, de startede.

Industri-, råstofindvinding- og forsyningsbranchen topper med en omsætning på 7,5 mio. kr. De er efterfulgt af handel- og transportbranchen, hvor iværksætterne har en omsætning på 7,2 mio. kr. efter fem år.

»Nogle kan være overraskede over, at de traditionelle erhverv ligger i toppen. Men det er udtryk for, at de stadigvæk fylder en meget stor del i samfundsøkonomien, og det er med til at kaste lys over, at der stadigvæk er mange traditionelle brancher i provinsen, som skaber virksomheder. Mange af dem har kæmpe eksportpotentiale, og det er vi nok ret uopmærksomme på i den økonomiske og politiske situation her i København,« mener Henrik Bach Mortensen.

Er I blevet blinde for det?

»Det er vi i virkeligheden nok. Mange iværksættere koncentrerer sig om at skabe en virksomhed, de laver ikke reklame for sig selv i offentligheden. Det er jo herligt at se. Derfor skal vi bevare respekten for, at der kan opstå mange virksomheder, som vi ikke hører om til daglig,« siger Henrik Bach Mortensen.

I bunden ligger iværksætterne i finansierings- og forsikringsbranchen med en omsætning på 0,4 mio. kr. i gennemsnit. Inden for kultur og fritid har virksomhederne en omsætning på 1,3 mio. kr.

Ifølge Henrik Bach Mortensen skyldes den lavere omsætning mere strukturen i brancherne end manglende opfindsomhed. Han lægger vægt på, at alle brancher skal sørge for at følge med den digitale omstilling - ellers taber de i konkurrencen.

Henrik Bach Mortensen håber, at især politikere kan lære af analysen.

»Vi vil gerne skabe bedre forståelse for iværksætterne, så vi sikrer, at de har ordentlige vilkår,« siger han.

Tallene i analysen dækker over iværksættervirksomheder, der er stiftet i årene 2007-2012.