ALK-topchef: Vi har mindst 10 års forspring til konkurrenterne

Allergikoncernen ALK står over for en lys fremtid, efter at der endelig ser ud til at være kommet styr på fortidens mange problembørn.

Allergikoncernen ALK står i en helt unik konkurrencesituation, hvor selskabet med sin satsning på tabletter er milevidt foran alle konkurrenter. Selskabet sælger bl.a. medicin til behandling af allergi mod husstøvmider, græspollen, træpollen og bynke-ambrosie-allergi.

»Selv hvis jeg i dag gav dig en milliard euro, og du brugte de bedste ressourcer på at gøre det, har du i hvert fald 10 år til markedet, hvis du bare vil kopiere det,« siger Carsten Hellmann, adm. direktør i ALK, med henvisning til selskabets position.

ALK kort fortalt ALK har fire såkaldte immunterapier til behandling af allergi på markedet.

Det drejer sig om lægemidlerne Acarizax/Odactra til behandling af husstøvmideallergi, Grazax/Grastek til behandling af græspollenallergi, Ragwitek/Ragwizax til behandling af ragweedallergi, bedre kendt som bynke-ambrosie-allergi. For nylig blev tabletten Itulazax til behandling af træpollenallergi godkendt i Europa.

I USA har man tidligere haft det amerikanske medicinalselskab Merck & Co. til at stå for al salg og markedsføring. Amerikanerne skrottede i slutningen af juli 2016 den aftale og gav alle rettigheder tilbage til ALK.

Ud over tabletterne har ALK en række ældre produkter, bl.a. adrenalinpennen Jext samt midler til behandling af allergi.

Selskabets med afstand største aktionær er Lundbeckfonden, der også er kendt for at eje store ejerandele i medicinalvirksomheden Lundbeck og redningskoncernen Falck.

ALK har på egen hånd løbet salget af tabletter i gang i USA, og efter en svær start er der for alvor ved at komme bevægelse. I årets første tre måneder steg salget med mere end 50 pct.

»Vores teknologiske platform kan du ikke kopiere. Det er et biologisk produkt. Det er et af verdens eneste fuldt organiske, grønne produkter. Det er kun naturting. En af spidskompetencerne er, hvordan du får oprenset og produceret og får lavet kliniske studier,« siger Carsten Hellmann.

At ALK skulle være mindst 10 år foran konkurrenterne, lyder umiddelbart noget optimistisk. Ikke desto mindre er det ifølge Thomas Bowers, medicinalanalytiker i Danske Bank, ikke et udsagn, der er grebet ud af den blå luft.

»Det er en yderst kompliceret proces, der ligger bag ALK’s tabletter, så det er ikke noget, der lige kan blive kopieret,« siger Thomas Bowers.

Carsten Hellmann understreger, at det ikke betyder, at man i den danske allergikoncern er arrogant og tror, at der ikke kommer konkurrence.

»Der kommer ikke noget ned fra månen, og der vil heller ikke være nogen, der siger ”hov, nu er de ved at være store, så nu kopierer vi dem og konkurrerer med dem”. Eller det kan de godt, men så er jeg 70 år på det tidspunkt, og så er det ikke mig, der skal konkurrere med dem,« siger ALK-topchefen.

Derimod ligger risikoen i, hvis konkurrenterne kan komme med noget, som man tidligere har forsøgt via såkaldt peptid-teknologi, der minder mere om det, danske Zealand Pharma beskæftiger sig med. ALK fulgte trop for at være med, hvis det lykkedes, men det hele fejlede.

»Den største konkurrencemæssige risiko for ALK på tabletmarkedet er, hvis der kommer nye aktører, som har en helt anden teknologi, der virker langt bedre. Det, der har været forsøgt hidtil, er ikke lykkedes,« siger Thomas Bowers.