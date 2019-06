Danmarks rigeste fisker i rekordfangst

Fiskematadoren Henning Kjeldsen tjener flere penge end nogensinde.

Henning Kjeldsen var kun 19 år gammel, da han trådte i sin fars fodspor og blev fisker.

Det har han gjort så godt, at han i dag er en af landets mest succesfulde og velhavende fiskere, der hvert år hiver store millionbeløb over rælingen. Faktisk har Henning Kjeldsen aldrig tjent flere penge end nu.

Et nyt regnskab fra hans fiskerivirksomhed, Gitte Henning A/S, viser, at fiskematadoren fra Skagen sidste år tjente 128 mio. kr. efter skat. Det var det bedste resultat nogensinde og betød, at egenkapitalen i hans koncern voksede til over 600 mio. kr.

»Selskabet har i 2018 været i effektiv drift og har udnyttet sine fiskekvoter,« skriver Henning Kjeldsen i regnskabet.

Han kalder resultatet »bedre end forventet« og skriver, at det skyldes en væsentlig fortjeneste ved salg af fiskefartøjer, kvoter samt trawlbinderier.

Henning Kjeldsen ejer sammen med sin familie en velvoksen flåde af fiskerifartøjer - deriblandt S 349 Gitte Henning, der er Danmarks største fiskekutter.

Kutteren er opkaldt efter Henning Kjeldsens søster, Gitte, og ham selv, og den blev søsat i april 2014.

I alt sidder den velhavende skagbo på fiskekvoter til en værdi af 730 mio. kr. Det har givet ham tilnavnet "Kvotekongen", og kongen ser ikke ud til at lide nød foreløbig.

I år forventer Henning Kjeldsen således at tjene 100 mio. kr., fremgår det af regnskabet.

Selvom det ikke på nogen måde var givet, at Henning Kjeldsen skulle blive en af landets rigeste storfiskere, lå det i blodet, at han skulle være fisker. Allerede som 19-årig kom han med faderen ud på havet.

Her lugtede han en god forretning og var ikke sen til at udvide sin fars fiskeri. I 2010 flyttede Henning Kjeldsen med familien til Skagen, som han var med til at gøre til Danmarks største fiskerihavn.

Henning Kjeldsen ejer Gitte Henning A/S gennem sit holdingselskab, der har en egenkapital på over 400 mio. kr. Og så er han i øvrigt ikke den eneste storfisker herhjemme med en betydelig millionformue.

Her finder man også færingen Gullak Arngrimsson Madsen, der bor i Hirtshals, og som ejer fiskerikoncernen GTM Holding. Det samme gælder ejeren af Polar Seafood-koncernen, Jens Salling, samt familien Barslund, der står bag Ocean Prawns-koncernen.