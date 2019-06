Kirkbi bekræfter: Legofamilien vil købe Legoland tilbage i milliardhandel

Lego-familiens pengetank Kirkbi er gået sammen med kapitalfonden Blackstone om at købe Merlin Entertainments, som ejer Legoland. Handlen prissætter Merlin til 40 mia. kr.

Legofamilien har taget et dybt tag ned i pengetanken Kirkbi og vil sammen med kapitalfonden Blackstone købe Merlin Entertainments, som ejer Legoland.

Det er en handel til omkring 40 mia. kr. I forhold til den aktuelle aktiekurs for Merlin svarer købstilbuddet til en præmie på 37 pct.

Dertil kommer, at Merlin har en gæld på ca. 10 mia. kr.

Indtil videre er det et bud fra konsortiet, bestående af Kirkbi og Blackstone og den canadiske investeringsfond Canada Pension Plan Investment Board. Aktionærerne i Merlin skal nu godkende det, og derefter vil selskabet blive afnoteret fra børsen i London.

Der har gennem længere været spekuleret i et opkøb af Merlin, skriber nyhedsbureauet Bloomberg. Aktien er af samme grund steget 24 pct. i år.

»Efter en uopfordret henvendelse fra et konsortium af investorer og efter at have afvist et antal af deres tilbud mener Merlins uafhængige bestyrelsesmedlemmer, at dette tilbud repræsenterer en mulighed for Merlins aktionærer,« udtaler Merlins bestyrelsesformand John Sunderland.

Kirkbi ejer allerede 30 pct. af aktierne af Merlin, som købte Legoland tilbage i 2005, da Lego var i dyb krise og af sine banker blev pålagt at skaffe likviditet.

Merlin Entertainments 2018 2017 Omsætning 14.095 13.310 Driftsresultat 2.730 2.697 Gæster (i mio.) 67 66



Blackstone og Kirkbi havde i perioden frem til 2013 kontrollen med Merlin, som det år blev børsnoteret.

»Konsortiet anerkender, at en betydelig langsigtet investering er påkrævet for at sikre langtidsholdbarheden af de eksisterende aktiver og for at drive den fortsatte vækst for selskabet og dets aktionærer,« skriver de i en pressemeddelelse.

Merlins forlystelser Merlin Entertainments har efterhånden Legolande over hele verden. De ligger i Billund, Californien, Tyskland, Storbritannien, Japan, USA, Malaysia og Dubai. Nye er på vej i både Sydkorea og Kina. Et nyt Legoland forventes at åbne ved New York i 2020, og derudover arbejdes der på at skaffe finansiering til færdiggørelsen af et Legoland i Sydkorea, og Merlin Entertainments undersøger muligheder for at åbne Legoland i Kina. Desuden er der 21 såkaldte Discovery-centre, som er mindre Legoland-attraktioner. Desuden har Merlin Entertainments forlystelsesparker under navnene Alton Towers, Chessington World of Adventures, Gardaland, Heide Land, Thorpe Park og Warwick Castle. Desuden er der mindre forlystelser under navne som Madame Tussauds, The Eye Brand, Sea Life, The Dungeons, Seal Sanctuaries, Shreks Adventures og Wild Life.

Søren Thorup Sørensen, adm. direktør i Kirkbi, understreger, at Kirkbis interesse ikke kun gælder Legoland.

»Vi er dedikeret til at sikre Legoland og de andre aktiviteter i Merlin når deres fulde potentiale, som vi mener bedst opnås under privat ejerskab,« udtaler Søren Thorup Sørensen.

Kirkbi havde i 2018 samlede aktiver på 103 mia. kr. Udover indtjeningen fra Lego, som Kirkbi ejer 75 pct. af - resten ejer Lego Fonden - har familien spredt sine investeringer i en række selskaber, værdipapirer, ejendomme og energiprojekter.

Kirkbi er kapitalmæssigt ejet nogenlunde ligeligt af Kjeld Kirk Kristiansen og hans tre børn, Sofie Kirk Kristiansen, Thomas Kirk Kristiansen og Agnete Kirk Thinggaard. Det er dog stadig Kjeld Kirk Kristiansen, der sidder med kontrollen i selskabet, idet han har over 60 pct. af de stemmetunge aktier.