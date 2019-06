Danish Crown fyrer stort på landets største slagteri

En nedgang i tilførslerne af slagtegrise får Danish Crown til at skære i kapaciteten på Danmarks største slagteri i Horsens.

Den danske slagterigigant Danish Crown er under hårdt pres og må derfor skille sig af med 175 ansatte på sit slagteri i Horsens. Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Priserne på slagtegrise er lige nu de højeste siden 2013, men alligevel har Danish Crown markant færre grise til slagtning end ventet. Derfor reduceres kapaciteten på slagteriet i Horsens.

»Det er en rigtig træls situation,« siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork.

»Vi så en lille stigning i leverancerne af slagtesvin gennem 2018, men siden nytår har vi oplevet et fald på omkring fem procent i forhold til sidste år. Derfor er det nu nødvendigt at tilpasse kapaciteten, og vi kommer efter alt at dømme til at sige farvel til omkring 175 medarbejdere,« fortsætter han.

Hen over sommeren vil antallet af slagtninger i Horsens blive reduceret fra omkring 100.000 til cirka 85.000 grise om ugen. At tilpasningen rammer Horsens, skyldes først og fremmest, at Horsens hver dag slagter flere grise, end medarbejderne kan nå at forarbejde.

Derfor køres tusindvis af delstykker dagligt fra Horsens til andre Danish Crown-slagterier i Danmark, som i stedet står for at skære kødet ud.

Tidligere på måneden erfarede Finans, at Danish Crown var i overvejelser om helt at lukke et af sine danske slagterier. Det har indtil videre ikke været tilfældet. Men situationen er altså så alvorlig, at 175 ansatte nu mister deres arbejde med udgangen af september.

Ud over Horsens tilpasses kapaciteten også på slagteriet i Herning, men her er det forventningen, at det kan ske ved naturlig afgang, oplyser Danish Crown.

»Kombinationen af færre slagtegrise og større eksport af smågrise har desværre konsekvenser for os og vores medarbejdere her og nu. Hvis vi skal holde grisene hjemme i Danmark, så skal vi levere en afregning, der gør det attraktivt at fede grise op i Danmark,« udtaler topchef Jais Valeur.

Produktionen af slagtesvin i Danmark har været vigende siden 2004, og faldet accelererer nu. Det medfører på slagterierne en overkapacitet, der er særdeles farlig for Danish Crown.

Krisen opstår paradoksalt nok på et tidspunkt, hvor svinekødsafregningen fra Danish Crown til landmændene er den højeste i mange år. For Danish Crown er udfordringen imidlertid, at især de tyske slagterier har hævet afregningen i et endnu højere tempo.

Derfor er smågrise mere værd i Tyskland end i Danmark. Det får de danske landmænd til at øge eksporten af levende smågrise, hvilket efterlader de danske slagteriarbejdere med tomme hænder.

Situationen er faretruende, fordi faldet i produktionen af slagtesvin kan blive selvforstærkende: Når produktionen falder, forringes kapacitetsudnyttelsen. Det svækker konkurrenceevnen og resulterer i en relativt lavere svinekødsafregning, som får landmændene til at øge eksporten af levende smågrise yderligere.