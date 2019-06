Lever på bankens nåde: Dansk modehus reddede overskud med frasalg

Day Birger et Mikkelsen satte i 2018 gang i en redningsplan. Nu er der overskud i virksomheden takket være et større frasalg.

Det store danske modehus Day Birger Et Mikkelsen kan nu trække vejret en smule roligere.

For takket være en stribe butikslukninger og et frasalg af taskebrandet Day Et er der nu pustet tiltrængt luft i modevirksomheden.

Efter flere år med livstruende underskud lancerede Day Birger et Mikkelsen i 2018 en redningsplan, som skulle vende den dårlige udvikling og ændre egenkapitalen fra negativ til positiv.

Netop egenkapitalen er nu igen positiv. For i fjor havde Day Birger Et Mikkelsen et overskud efter skat på hele 43,8 mio. kr.

Men som tidligere nævnt er det ikke en eksplosiv vækst i tøjsalget, der reddede overskuddet hjem. Det er derimod især frasalget af Day Et, som gav en engangsgevinst på 59 mio. kr.

Day Birger Et Mikkelsen tøver heller ikke med at give frasalget æren for overskuddet i 2018. For resultatet af de fortsættende aktiviteter i Day Birger Et Mikkelsen endte på et underskud på 15,2 mio. kr.

Derfor fortsætter modehuset i 2019 med sin redningsplan, hvis fulde effekt først kan ses fra 2020 ifølge det nye regnskab.

»Virksomhedens bankforbindelse har erklæret, at de nuværende kreditfaciliteter vil blive fastholdt i 2019, hvis virksomheden realiserer de fremlagte finansielle planer,« står der i Day Birger Et Mikkelsens regnskabsnoter.

Dermed lever modehuset fortsat på bankens nåde, hvis planerne skrider.

Det er sket, for i øjeblikket har Day Birger et Mikkelsen 20 butikker i fire lande. I England og Sydafrika er virksomheden ikke længere til stede med butikker, mens modehuset har showrooms i en lang række lande.

En væsentlig del af Day Birger Et Mikkelsens redningsplan består i at satse massivt på nethandlen gennem samarbejdspartnere som Boozt, Zalando og Asos.

Væksten fra de digitale samarbejdspartnere steg med 30 pct. i 2018.

Det gennemsnitlige antal ansatte i Day Birger Et Mikkelsen faldt i 2018 fra 90 til 78. Det fik medarbejderomkostningerne til at dykke med 31 pct.

Day Birger Et Mikkelsen blev grundlagt i 1997 af makkerparret Keld Mikkelsen og Malene Birger. Sidstnævnte forlod virksomheden fem år senere, og i dag er Keld Mikkelsen hovedaktionær, mens også Peter Henriksen har en mindre ejerandel.