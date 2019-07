B&O-konkurrent tæt på konkurs - ansatte sendt hjem

Tv-producenten Loewe er insolvent og skal bruge en ny investor, der vil redde selskabet fra konkurs.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den ikoniske tyske tv-producent Loewe, der bl.a. konkurrerer med danske Bang & Olufsen, er tæt på at må lukke efter næsten 100 år.

Loewe har i flere år kæmpet med økonomiske problemer og blev i 2013 reddet i sidste øjeblik, efter at selskabet var gået i betalingsstandsning. Men nu er pengekassen igen tom, og ejerne har ikke ønsket at poste flere penge i selskabet.

»Derfor er vi forpligtet til at erklære os insolvente for at beskytte vores kreditorer,« siger adm. direktør Ralf Vogt i en erklæring.

Insolvent betyder, at Loewe ikke er i stand til at betale sine gældsforpligtelser.

Mandag indstillede Loewe al drift på sine fabrikker, og størstedelen af virksomhedens cirka 500 ansatte er fritstillet og sendt hjem.

Selskabet har nu få måneder til at finde en investor, der vil redde det fra konkurs.

Ifølge Rüdiger Weiss, der skal administere insolvensproceduren, har Loewe i årevis været »en tabsgivende virksomhed.« For at blive rentabel skal Loewe årligt omsætte for 180 mio. euro, lyder det.

Sidste år var salget på kun 120 mio. euro.

Den tyske tv-producent blev grundlagt i 1923 af to brødre og har slået sig op på tv- og lydprodukter i luksusklassen. Men ligesom hos bl.a. danske B&O har salget i flere år svigtet.

For nyligt måtte B&O for tredje gang på blot seks måneder udsende en nedjustering. Problemet ligger især i det, som tidligere var selskabets kernemarked: De eksklusive B&O-butikker med luksusprodukter i Skandinavien, Tyskland og andre store europæiske lande.

Der er simpelthen for få, der gerne vil dekorere stuen med B&O’s lydskulpturer og betale det, som luksusvarerne koster. Det samme gælder for Loewe.