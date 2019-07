Ambitiøst betalingsfirma risikerer at lukke efter tredoblet underskud

Yourpay har de seneste år fået mange millioner fra investorer. Men ifølge et nyt regnskab er der usikkerhed om den fremtidige drift.

Yourpay håber ikke blot at blive den foretrukne betalingsløsning for virksomheder i Danmark. Firmaet vil også skabe en betalingsløsning, der »revolutionerer det europæiske samfund«, som Yourpays adm. direktør tidligere har udtalt til TechSavvy.

Virksomheden har samlet betalingsservice og indløsning i ét produkt målrettet mod forskellige slags erhvervsdrivende.

Den ambitiøse betalingsformidler stødte dog i 2018 panden mod muren i en grad, der har sået tvivl om den fortsatte drift. Det fremgår af et nyt regnskab fra Yourpay, der mere end tredoblede sit underskud fra 3 mio. til 10,5 mio. kr.

»En udeblivelse af væksten kan medføre en risiko vedrørende selskabets evne til at fortsætte driften,« står der i den uafhængige revisors påtegning af regnskabet.

Hvis den budgetterede vækst ikke sker, har Yourpay brug for en likviditetstilførsel på mellem 2 og 5 mio. kr., vurderes det i regnskabet.

Yourpay har tidligere fået tocifrede millionbeløb i flere omgange fra investorer, heriblandt fra kapitalfonden Nordica Capital Partners og kapitalforvalteren Artha Kapitalforvaltning, der nu begge er medejere.

Ejerkredsen har ifølge det nye regnskab tilkendegivet at støtte Yourpay i det fornødne omfang. Men ved regnskabsafslutningen var dette tilsagn givet som »ikke-bindende«.

Årsagen til det nye og store underskud og heraf den usikre fremtid skal findes i, at væksten udeblev i 2018. Samtidig var indtægterne under niveauet fra 2017.

Derfor har Yourpay iværksat tilpasninger af organisationen og aktiviteterne, så selskabets omkostninger er »væsentligt reduceret fremadrettet«.

Som et lyspunkt i mørket kan Yourpay dog berette om at tendensen er vendt, og at man har oplevet betydelig vækst i 2019, hvor ledelsen forventer et mindre overskud.

Yourpay tabte i slutningen af 2017 en retssag til betalingskæmpen Nets, der stævnede Yourpay for overtrædelse af varemærkeloven ved at bruge en kombination af logoerne for Visa og Dankortet.

»Det er et stort nederlag. Ikke bare for Yourpay, men for alle virksomheder, der tager imod kreditkort. Dommen betyder, at kun virksomheder, der har en indløsningsaftale med Nets, kan informere om, at de tager imod Visa/Dankort, og det afspejler overhovedet ikke virkeligheden,« sagde Yourpays adm. direktør og medstifter, Mathias Gajhede, dengang til sn.dk.

Ifølge det nye regnskab er Yourpay blevet stævnet af en tidligere kunde, der nu er gået konkurs. Den tidligere kunde mener, at Yourpay skal dække et krav, hvilket dog er blevet afvist af betalingsvirksomheden.

Yourpay ansøgte i begyndelsen af året Finanstilsynet om at blive et betalingsinstitut. Den ansøgning er fortsat under behandling.