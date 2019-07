Det danske modemærke Noa Noa har været i en alvorlig økonomisk krise, men en kapitalfond er kommet tøjvirksomheden til undsætning.

Det danske modemærke Noa Noa har i en årrække kæmpet med et massivt underskud, der efter 2017 rundede 230 mio. kr., men nu er skuden vendt for tøjvirksomheden, der efter 2018 atter kan præstere et plus på 63 mio. kr. på bundlinjen.

Det skriver Berlingske.dk.

Noa Noa er efter en lang og alvorlig krise blevet opkøbt af en ny dansk kapitalfond, og det giver altså håb for modebrandet, der sælger tøj til kvinder og børn.

»Vi er i gang med en klassisk turn around, og den rejse er kun lige begyndt. Det bliver fortsat en hård vej op ad bjerget for at få Noa Noa op på det niveau, som virksomheden fortjener,« siger Jørgen Nielsen, der siden april sidste år har været bestyrelsesformand for virksomheden, til Berlingske.dk.

Modevirksomheden er været igennem en rutsjebanetur, for den havde stor succes i årene op til finanskrisen med et overskud på 160 mio. kr. før skat efter 2007, men så ramte krisen hårdt.

Stifterne, de to brødre Lars og Harald Holstein-Holsteinborg solgte samme år Noa Noa til kapitalfonden Axcel, men den gæld, der blev optaget i forbindelse med handlen voksede sig større grundet finanskrisens omfang.

I 2014 solgte Axcel virksomheden med et stort tab, og de nye ejere Christian Riisberg og Gustaf Öhrn, der er tidligere adm. direktør i sportskæden Stadium, måtte efterfølgende se til, mens Noa Noa år efter år gav underskud.

Sidste år blev virksomheden dog ifølge Berlingske købt af den danske kapitalfond Greystone Special Situations Fund. En fond, der er kendt for at opkøbe kriseramte virksomheder, og det har altså vendt skuden for modebrandet.

Ifølge Berlingske har kapitalfonden lavet kapitalforhøjelser og konverteret gæld til kapital og således ændret den negative egenkapital på 60 mio. kr. i 2017 til en egenkapital i plus på 34 mio. kr. i 2019.

Derudover er fem butikker blevet lukket, mens virksomheden har et større fokus på forretninger i Norge.

Noa Noa regner selv med, at den positive udvikling fortsætter i 2019.

Modebrandet har 25 butikker selv og 18 franchise-butikker tilknyttet.