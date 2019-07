Den nuværende administrerende direktør samt Ebbe Sand stopper i fodboldklubben.

Brøndby-legenden Ebbe Sand er snart fortid i klubben fra Vestegnen. Afgangen kommer i forbindelse med en ændring i ledelsen i fodboldklubben. Det oplyser Brøndby IF i en fondsbørsmeddelelse.

Adm. direktør Jesper Jørgensen fratræder sin stilling med virkning fra i dag, onsdag den. 10. juli. Han bliver afløst af Ole Palmå, der indtil nu har været kommerciel direktør.

»Samtidig er der i dag indgået en aftale med Carsten V. Jensen, der indtræder som Executive Football Director per 10. juli 2019. Direktionen i Brøndby IF vil fremadrettet bestå af administrerende direktør Ole Palmå og Executive Football Director Carsten V. Jensen,« oplyser Brøndby IF i pressemeddelelsen, hvor det samtidig bliver oplyst, at Ebbe Sand snart er fortid i klubben.

»Ebbe Sand har takket nej til tilbuddet om en anden sportslig chefstilling i Brøndby IF. Derfor fratræder Ebbe Sand sin stilling, og samarbejdet ophører efter overlevering af igangværende arbejde,« skriver fodboldklubben.

Brøndby IF annoncerede tilbage i efteråret 2018, at klubben havde ansat Ebbe Sand som sportsdirektør fra den 1. januar i år, hvor han afløste Troels Bech.

Ebbe Sand har dermed været i klubben i lidt over syv måneder.

Som fodboldspiller var Ebbe Sand en del af truppen i Brøndby IF fra 1992-1999. I denne periode nåede han at spille 135 kampe for Brøndby IF i Superligaen, hvor det blev til 69 mål.

Efter sin aktive karriere blev Ebbe Sand ansat i Silkeborg, hvor han fra 2006 til 2007 bl.a. en kort overgang var sportschef.

Året efter og frem til 2014 var han angrebstræner på det danske landshold.