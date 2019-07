Det er især musikere og sportsfolk, der indtager toppen på listen over de personer i underholdningsindustrien, der har tjent mest det seneste år.

Hvad har musikeren Taylor Swift, fodboldspilleren Lionel Messi og tv-personligheden Dr. Phil tilfælles?

Svaret er, at de alle tre har tjent så styrtende mange penge, at de stryger direkte til tops på listen over de personer i underholdningsbranchen, der har tjent mest det seneste år.

Det viser den årlige liste over de 100 bedst tjenende personer i underholdningsbranchen, som erhvervsmagasinet Forbes udgiver.

Forbes har opgjort listen, der omfatter personer i musikindustrien, filmbranchen, sportsverdenen og andre grene af underholdningsindustrien, ved at se nærmere på, hvad personerne samlet har tjent før skat fra 1. juni 2018 til samme dato i år.

Listen angiver altså ikke, hvilken kendis der er rigest, men hvem der har haft mest fart på indtjeningen det seneste år.

Helt i toppen finder man den amerikanske musiker Taylor Swift, der har tjent 185 mio. dollars, svarende til 1,2 mia. danske kroner.

Hun bliver efterfulgt at landsmanden Kylie Jenner, der især via de sociale medier har opbygget et forretningsimperium, der sidste år indbragte hende 170 mio. dollars.

På tredjepladsen kommer endnu en amerikaner, nemlig rapperen og tøjdesigneren Kanye West, der har kunnet tilføje 150 mio. dollars til bankbogen. Kanye West er i øvrigt svoger til Kylie Jenner.

Første ikke-amerikaner finder man på fjerdepladsen, hvor FC Barcelonas argentinske stjernespiller Lionel Messi er placeret med en indtjening på 127 mio. dollars.

Fra femtepladsen og frem til nummer 10 på listen finder man musikeren Ed Sheeran, fodboldspillerne Cristiano Ronaldo og Neymar, musikgruppen The Eagles, tv-personligheden Dr. Phil McGraw og den mexicanske bokser Canelo Álvarez.

Ud af listens 100 personer er det i øvrigt kun 16, der har et pas fra et europæisk land. 12 af dem kommer fra Storbritannien, mens Schweiz, Tyskland, Serbien og Grækenland hver har en person med på listen.

