Formel 1 og gourmetrestauranter: Tidligere chefer fra Atea-sagen får en ny runde fængselsstraffe

Østre Landsret har fredag afsagt dom i sagen mod fem tidligere chefer fra Atea og Region Sjælland.

Østre Landsret har fredag idømt fem tidligere chefer fra Atea og Region Sjælland fængselsstraffe i den såkaldte Atea-sag.

Fire af de fem blev dømt for bestikkelse eller medvirken hertil, mens alle er dømt for mindst et tilfælde af mandatsvig, fremgår det af en meddelelse fra landsretten.

Der er tale om en ankesag fra byretten, hvor de fem også blev dømt, og landsretten har valgt at skærpe dommene for de tre, mens to har fået nedsat straffene fra byretten.

Den tidligere it-chef i Region Sjælland, René Clausen, får således skærpet sin straf fra 1,5 års fængsel til 2 års fængsel, mens en tidligere salgschef i Atea, Per Juul Andersen, har fået skærpet sin straf fra 1 års fængsel til 1 år og tre måneder.

Tidligere topchef i Atea, Claus Hougesen, har fået nedsat sin straf fra 10 måneders delvist betinget fængsel til betinget fængsel i 6 måneder, mens tidligere koncernchef Peter Trans har fået nedsat sin straf fra 8 måneders delvist betinget fængsel til 3 måneders betinget fængsel.

De dømte Claus Hougesen, tidligere topchef i Atea: Idømt 10 måneders delvist betinget fængsel i byretten. Straffen blev nedsat i landsretten til 6 måneders betinget fængsel. Peter Trans, tidligere koncernchef i Atea: Idømt 8 måneders delvist betinget fængsel i byretten. Straffen blev nedsat i landsretten til 3 måneders betinget fængsel. Carsten Ritzau, tidligere salgsdirektør i Atea: Idømt 8 måneder delvist betinget fængsel i byretten. Dommen blev ikke anket. Per Juul Andersen, tidligere salgschef i Atea: Idømt 1 års fængsel i byretten. Dommen blev skærpet i landsretten til 1 år og 3 måneder. René Clausen, tidligere it-driftschef i Region Sjælland: Idømt 1 år og 6 måneders fængsel i byretten. Dom blev skærpet i landsretten til 2 års fængsel. Michael Steen Hansen, tidligere it-direktør i Rigspolitiet og Region Sjælland: Idømt 10 måneders delvist betinget fængsel i byretten. Dommen blev ikke anket. Michael Mølkær Jensen, tidligere it-udviklingschef i Region Sjælland: Idømt 40 dages betinget fængsel i byretten. Dommen blev skærpet i landsretten til 4 måneders betinget fængsel. Atea A/S: Blev idømt en bøde på 10 mio kr. i byretten. Dommen blev ikke anket.

Sagen handler om, at de tidligere chefer i Region Sjælland og Atea forlystede sig for over 2 mio. kr. i perioden 2009-2014 bl.a. med besøg på gourmet-restauranter og rejser på business class.

En tur for fem personer til Dubai i 2014 uden fagligt indhold og med indlagt Formel 1 løb op i over 400.000 kr., og i 2009 spiste tre personer på en Michelin-restaurant for 16.000 kroner under en rejse til Las Vegas. Aftenen blev rundet af med cognac til 850 kroner per glas.

Dertil kom en stribe besøg på danske gourmetrestauranter, hvoraf nogle var med ægtefæller.

Besøgene blev finansieret fra en særlig konto i Atea, konto 2840, hvor Ateas største danske kunde, Region Sjælland, opsparede kontante bonusser på at handle med it-leverandøren.

Der var imidlertid kun ganske få personer i regionen, der kendte til eksistensen af kontoen. Det gjorde it-chefen René Clausen, der fik Atea med på at finansiere flybilletter på business class, dyre hoteller og ekstravagante restaurantbesøg.

Østre Landsret konkluderer, at ingen af middagene havde et fagligt formål, og det samme gjaldt fire af de seks rejser, som indgik i bagmandspolitiets anklageskrift.

For de to resterende rejser statuerede landsretten imidlertid, at udgifterne hertil »meget klart oversteg det niveau, som en offentligt ansat kunne rejse for i tjenesten«, selv om rejserne delvist var fagligt begrundede.

De tiltalte blev desuden dømt til at betale en erstatning til Region Sjælland på 840.000 kr.

Andro Vrlic er forsvarsadvokat for René Clausen, der er blevet beskrevet som sagens hovedmand.

»Det er klart, at vi er utilfredse. Dommen er på knap 200 sider, så nu skal vi lige have tid til at tygge den igennem, og så vil vi overveje, om vi skal søge om tilladelse til at få sagen indbragt for Højesteret,« siger han.

Der er omvendt tilfredshed hos Peter Trans’ forsvarsadvokat, Kåre Pihlmann.

»Min klient er blevet frifundet for 80-90 procent af den oprindelige tiltale, så vi er lettede og glade, selv om vi selvfølgelig gerne havde fået det sidste med,« siger Pihlmann, der kalder straffen på tre måneders betinget fængsel til Peter Trans for »et rap over nallerne.«

Jakob Lund Poulsen, der er advokat for Claus Hougesen, siger:

»Det var ikke det resultat, vi havde forventet, for vi gik efter frifindelse, men det må vi tage til efterretning.«