Danmarks rigeste fisker skærer ned: »Nu er jeg ligeglad, nu sælger jeg skidtet«

Det er blevet umuligt at drive virksomhed i Danmark, mener Henning Kjeldsen, der bl.a. ejer Danmarks største fiskerifartøj.

Danmarks rigeste fisker er i gang med at skære ned for sin forretning. Henning Kjeldsen har således udlejet Danmarks største fiskerifartøj, S349 Gitte Henning, til det færøske selskab Varðin.

Det færøske selskab har derudover en forkøbsret på det store fartøj. Samtidig er en anden af Henning Kjeldsens fiskerifartøjer blevet solgt, skriver Fiskerforum.dk.

Ifølge TV Midtvest er årsagen til, at Henning Kjeldsen har skåret ned på sin flåde, fiskeriaftalen fra 2017. Den har bl.a. gjort det ulovligt at låne penge til unge fiskere, som så har kunnet bruge pengene til at købe andele i fiskerifartøjer.

For to år siden kom det frem, at Henning Kjeldsen havde kvoter til at fange ca. 10 pct. af al fisk, der på dette tidspunkt blev fanget herhjemme. Oplysningerne kom frem, da der både i offentligheden og i myndighederne blev rettet fokus på de danske fiskekvoter.

Det førte bl.a. til, at Folketingets vagthund, Statsrevisorerne, udtalte deres skarpeste kritik af Miljø- og Fødevareministeriet for i en årrække ikke at have haft styr på koncentrationerne af kvoter.

Ifølge Rigsrevisionen havde Miljø- og Fødevareministeriet hverken fastsat regler, der sikrede, at fiskekvoterne ikke samledes hos få såkaldte »kvotekonger«, eller holdt ordentligt øje med, hvordan koncentrationen af kvoter udviklede sig.

Sagen endte bl.a. med, at den daværende miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), mistede ansvaret for fiskeriområdet.

I slutningen af 2017 blev den nuværende fiskeriaftale indgået. Med den ville Christiansborg rette op på nogle af de problemer, der var blevet påpeget med det danske kvotesystem.

Henning Kjeldsen kalder aftalen for en hetz. Han afviser, at utilfredsheden med aftalen handler om kvoter, og han er så utilfreds med aftalen, at han nu helt overvejer at trække stikket.

»Nej, jeg har de kvoter, jeg skal have. Jeg skal ikke have flere kvoter. Jeg har en rimelig butik, og det kan de ikke tåle. Og nu er jeg ligeglad, nu sælger jeg skidtet,« siger Henning Kjeldsen til TV MIdtvest.