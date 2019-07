Einar Aas tabte milliarder på vildt væddemål: Nu har han solgt boliger for trecifret millionbeløb

Den norske spekulant Einar Aas har undgået personlig konkurs. Men han har været nødt til at sælge boliger for at betale sine kreditorer.

Den norske storspekulant Einar Aas har haft travlt med at sælge ud af sin ejendomsportefølje, efter at han sidste år med nød og næppe undgik konkurs efter et fejlslagent milliardvæddemål. Siden dengang har Einar Aas solgt ejendomme for ca. 150 mio. norske kr. svarende til 116 mio. kr. Det skriver det norske medie e24.no.

»Alle ejendommene er solgt til en værdi, der nogenlunde svarede til det, de var værdisat til,« sier Marius Moursund Gisvold, der er advokat for Einar Aas, til det norske medie.

Ejendommene - som bl.a. inkluderede en penthouselejlighed og en luksushytte - er blevet solgt, så Einar Aas kan betale sine kreditorer tilbage.

Einar Aas var tidligere milliardær, men i september sidste år meddelte han via en pressemeddelelse, at han havde lidt et milliardtab på spekulation i elpriser. I samme forbindelse pegede han på, at han nok ville gå personligt konkurs.

Einar Aas havde satset nærmest hele sin formue på, at elpriserne i Tyskland og Norden ville nærme sig hinanden. Men da prisforskellen pludselig steg markant, blev Einar Aas’ tab på væddemålet så stort, at han ikke havde flere penge at stille som sikkerhed. Derfor blev hans portefølje tvangssolgt, og Einar Aas tabte i den forbindelse ca. 1 mia. kr.

Selv om det så ud til, at Einar Aas ville gå personligt konkurs, undgik han dette i november, da han indgik en aftale med 166 kreditorer.

Aftalen betød, at han bl.a. fik eftergivet en del af sin gæld. Dermed kunne Einar Aas beholde sin luksusvilla i byen Grimstad samt »nogle biler og både,«

Det var dog langt fra alle, der var tilfredse med aftalen. Tom Nysted, der er chef i Agder Energi, var uenig i den aftale, der blev indgået, da han mente, den var for fordelagtig for Einar Aas.

»Vi mener, aftalen eftergiver for meget til Einar Aas,« sagde Tom Nysted til den norske avis Dagens Næringsliv.