Flere twitter-brugere antyder, at det skyldes hensyn til Kina og pres fra den kinesiske teknologi gigant Tencent.

Har Kina indirekte presset Paramount Pictures til at fjerne det japanske og taiwanesiske flag fra rygmærket på den pilotjakke ,som Tom Cruise bærer i den kommende film ”Top Gun: Maverick”?

Filmen er en opfølger til den oprindelige Top Gun film fra 1986, hvor Tom Cruise igen bærer sin nu ikoniske pilotjakke - eller bomber jacket - som bruges af piloter i det amerikanske luftvåben.

Presset skulle angiveligt være udøvet af den kinesiske teknologikoncern Tencent, der gennem sit underselskab Tencent Pictures har investeret i opfølgeren til Top Gun filmen fra 1986, skriver CNN med henvisning til flere brugere på twitter.

I traileren til den nye film ser man Tom Cruise tage sin ”gamle” pilot jakke på igen, men flagene fra Taiwan og Japan er blevet erstattet med nogle udefinerbare symboler i de samme farver som flagene (se foto).

Det har ført til spekulationer om, at Paramount har ændret på jakken for at berolige Kina og den kinesiske investor.

Hverken Paramount Pictures eller Tencent Pictures har reageret på henvendelser fra CNN, der har søgt en forklaring.

Kina og Taiwan har et mildest talt kompliceret forhold til hinanden. Og det er kendt, at Kina har presset både selskaber og regeringer over hele verden for, at de skal anerkende Taiwan som en del af Kina.

Flere selskaber som eksempelvis United Airlines, Delta Airlines, American Express og Goldman Sachs har bøjet sig for presset, skriver CNN.

Også forholdet mellem Kina og Japan er anstrengt på grund af uenighed om nogle øer i det sydkinesiske hav.

Den nye Top Gun film ”Top Gun:Maverick” ventes at få premiere i 2020.