Voldsomme udbrud af svinepest har fået den danske eksport af svin til verdens anden største økonomi til at stige voldsomt.

De danske svineproducenter står til en milliongevinst, efter at den frygtede afrikanske svinepest er begyndt at hærge i Kina. I april nåede den samlede danske svineeksport til Kina op på 376,1 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 159 pct. siden årsskiftet. Dermed har svineeksporten til Kina rundet 1 mia. kr. i årets første fire måneder, viser tal fra Danmarks Statistik.

»Det er godt nyt for de danske svinebønder, men det vidner om, at det vil ramme hårdt, hvis det kommer til Danmark. Afrikansk svinepest er noget, man har været super bekymret for, og tallene illustrerer, hvor meget det kan flytte,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

Sidste år lå prisen på et kilo svinekød - den såkaldte svinenotering - på 8,7 kr. i snit. Landbrug & Fødevarer venter, at priserne vil nå op på 12,5 kr. pr. kilo i tredje kvartal, og at gennemsnitsprisen for hele 2019 vil ligge lige over 11 kr. pr. kilo.

Tommelfingerreglen er, at en stigning i noteringen på 1 kr. giver en gennemsnitlig svineproducent 1 mio. kr. ekstra i indtjening. Dermed har en gennemsnitlig producent udsigt til 2,5 mio. kr. ekstra i indtjening i år som følge af den kinesiske svinepest.

»Det er en meget kraftig og mærkbar stigning, der i den grad kan mærkes hos producenterne,« siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Landbrug & Fødevarer.

Kina er verdens største producent og forbruger af svinekød, men i Kina har man været nødt til at nedslagte en fjerdedel af bestanden, og der er en forventning om, at andelen vil stige, lyder det fra Landbrug & Fødevarer, der derfor har en forventning om, at priserne også vil ligge på et højt niveau i 2020.

»Det er en trist ulykke for dem, som kommer de danske svineproducenter til gavn. Forskellige lande vil øge produktionen, så vi forventer, at noteringen falder en smule tilbage. Men der er udsigt til fortsat høje niveauer for svinenoteringen i fremtiden. Det er en skelsættende begivenhed, vi er vidner til,« siger Klaus Kaiser.