Finanschef fnyser over løntilbud på over en kvart mia. kr.

En italiensk finansboss blev så rasende over, at den spanske bank Santander trak sit jobtilbud tilbage, at han har sagtsøgt banken for 100 mio euro. Bankens modbud på 50 mio. euro afviser han. Nu venter en lang retssag formentlig.

De fleste bankfuldmægtige på 56 år ville nok løbe eksalterede væk med armene i vejret som en anden nyslået lottomillionær, hvis de blev tilbud 50 mio. euro eller 370 mio. kr. for et job, de skulle have haft, men ikke fik.

Men Andrea Orcel er ingen almindelig bankfuldmægtig. Han er en højt profileret bankmand med stor forstand på investeringsbanker, og i hans optik er 50 mio. euro ikke nok til at vaske den plet af ydmygelse væk, som den spanske Banco Santander har påført ham.

Det var Santander selv, der sidste år henvendte sig til Andrea Orcel, da han arbejdede som chef i investeringsbankarmen af schweiziske UBS. De tilbød han jobbet som topchef i Santander.

Det lød godt, syntes han, så han sagde sit job op i UBS. Der blev skrevet et brev i september mellem partnerne, hvor Santander ifølge Orcel udover hans løn gik med til med en bonus på 50 mio. euro for at kompensere ham for den tabte bonus, han stod til at få i UBS.

Men noget tyder på, at Orcel og Santander ikke har været helt enige om beløbene. For i januar meddelte Santander, at banken ikke kunne honorere hans lønkrav, så han kunne alligevel ikke få jobbet.

Så blev Andrea Orcel sur.

Da Santander i januar trak sit jobtilbud tilbage, begyndte Andrea Orcel at optage samtaler med sine modparter. Det mener Santander nu er decideret uetisk af en mand, der ellers skulle have været bankens allerøverste bankdirektør.

Santander er indstillet på at løse disputten med en check til Andrea Orcel på 50 mio. euro - som han blankt afviser.

Nu mødes de i de spanske retssale i en sag, der kan tage over halvandet år - eller ender i et forlig, hvis en eller flere af parterne kører træt i den offentlige eksponering.