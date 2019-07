Robotter og flyvende taxaer: Fremtidsby i Saudi-Arabien er på tegnebrættet

Den saudi-arabiske kronprins vil vide, hvad han kan få for 500 mia. dollars.

Flyvende taxaer, ansigtsovervågning og en falsk måne er blot nogle af de ting, der optræder i planerne for Saudi-Arabiens næste store by Neom.

Det skriver Wall Street Journal på baggrund af lækkede dokumenter.

Projektet er en del af Saudi-Arabiens plan om, at landets økonomi i fremtiden ikke kun skal være afhængig af olie. Det sker efter, at Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman og andre ledere i landet har erkendt, at denne indtægtskilde ikke kommer til at vare for evigt.

Projektet med Neom blev første gang præsenteret i 2017, hvor kronprinsen udtalte, at byen skal tiltrække »verdens klogeste mennesker og bedste talenter«. Ifølge de lækkede dokumenter »forestiller han sig Neom, som den største by i verden beregnet på BNP, og han ønsker at finde ud af, hvad han kan få, hvis han investerer 500 mia. dollars i projektet«.

I de lækkede dokumenter, optræder forslag til fremtidsbyen, der er præsenteret af konsulentfirmaer som McKinsey og Boston Consulting. De mange forslag tæller bla. en falsk måne, overvågning overalt via ansigtsgenkendelse og robotter, der skal tage sig af det hårde arbejde. Derudover er kampe med robotter i bur samt en forlystelsespark fuld af robotdinosaurer også med i puljen af futuristiske forslag.

Det er planlagt, at Neom skal være på størrelsen med den amerikanske stat Massachusetts. Byggeriet af en lufthavn og et palads i byen er allerede startet.

Hvorvidt drømmen går i opfyldelse for kronprinsen, er dog endnu ikke sikkert. Ifølge Wall Street Journal har faktorer som korruption, et vanskeligt retssystem og sociale normer, der ikke minder om de vestlige, alle været medvirkende til at virke afskrækkende for vestlige besøgende.