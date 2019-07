Ejeren af musikkæden 4Sound strammer skruen efter endnu et stort milliontab.

Krisen vokser i landets største musikkæde, 4Sound, der nu bliver tvunget til at lukke butikker og skille sig af med medarbejdere i et forsøg på at redde forretningen.

Et nyt regnskab fra selskabet bag 4Sound, Music Retail Denmark A/S, afslører, at den skrantende kæde i 2018 tredoblede underskuddet til 15 mio. kr. Det fik selskabets revisor til at rejse tvivl om den fortsatte drift.

4Sound har på fem år sat 40 mio. kr. til, og tålmodigheden hos den norske ejer, Music Retail Holding, er efterhånden sluppet op.

»Koncernledelsen i moderselskabet Music Retail Holding AS har krævet, at der skal lukkes flere butikker i Danmark. Butikslukninger ses nødvendigt, og i overensstemmelse med den transformation, der ses på markedet for musikudstyr - fra butikshandel til webhandel,« skriver 4Sound i sit nye regnskab.

På nuværende tidspunkt har 4Sound butikker i landets fem største byer, men det skal der altså laves om på. Det vil betyde fyringer, både i butikkerne og på hovedkontoret, fremgår det af regnskabet.

Underskuddet i 2018 var ifølge ledelsen »stærkt utilfredsstillende« og skyldtes bl.a. en »eskalerende priskonkurrence på et iøvrigt aftagende marked.« Samtidig var der tale om det største underskud i kædens historie.

4Sound sælger indspilningsstudier, trommer, guitarer, keyboards og andet til musikentusiaster. Kæden blev stiftet i 1973 og gik tidligere under navnet Musikhuset Aage Jensen.

I dag drives de danske butikker af selskabet Music Retail Denmark.

Den norske ejer, Music Retail Holding AS, har tilkendegivet, at den vil støtte 4Sound og tilføre flere penge, hvis det bliver nødvendigt. Men det kræver først, at butikslukningerne bliver gennemført, lyder det.

Derfor er 4Sounds overlevelse fortsat i spil.

»Det er ledelsens vurdering, at betingelserne for fortsat drift er til stede, men at der påhviler en usikkerhed i relation til markedssituationen og udviklingen heri,« skriver ledelsen i regnskabet.

4Sound forventer endnu et underskud i 2019, men sigter mod at tjene penge fra 2020.

Egenkapitalen i 4Sound er på kun 180.000 kr.