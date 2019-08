Analytiker spår stærkt år for Billund-koncernen: Lego vinder markedsandele over hele kloden

I 2018 lykkedes det Lego at vride markedsandele i alle væsentlige marked - modsat konkurrenterne. En analytiker spår et stærkt år for den danske legetøjskoncern.

På alle Legos vigtigste markeder øgede den danske koncern sine markedsandele i 2018, viser nye tal, og medvinden ser ud til at fortsætte ind i 2019.

Det spår en legetøjsanalytiker i USA.

»Lego er fortsat den 250 kilo tunge gorilla inden for konstruktionslegetøj, selskabets markedsandel skønner jeg til over 70 pct. i kategorien, og alle mine kilder i detailhandlen - 32 detailhandlere i 18 lande - rapporterer om fortsat stærk forbrugerefterspørgsel efter den kategori,« siger Lutz Muller i en skriftlig kommentar til Finans.

Han ejer analysefirmaet Klosters Trading, som rådgiver om legetøjsbranchen.

»Lego står fortsat meget stærkt, og selskabets drejning mod mere produktfornyelse frem for at forlade sig nærmest udelukkende på filmlicenser ser ud til at virke,« konstaterer Lutz Muller.

Han forventer derfor, at Lego i værste fald vil vokse lige så meget som det overordnede legetøjsmarked og i bedste fald overgå det med 6-7 pct.point for 2019. Ifølge Statista er gennemsnitsprognosen en vækst hvert år frem mod 2023 på 2 pct., herunder også konstruktionslegetøj.

Udgangspunktet for Lego er stærkt. Analysefirmaet Euromonitor følger legetøjsmarkedet tæt, og af dets seneste opgørelse af markedsandele fremgår det, at Lego i 2018 ragede markedsandele til sig i både USA, Kina og Vesteuropa - og dermed på verdensplan.

Legos håndbremsevending Lego har siden 2003-04 gennemgået en hæsblæsende udvikling. I 2003-04 var legetøjskoncernen reelt ved at gå nedenom og hjem og undgik det kun ved at sælge Legoland, kølhale koncernen og produktporteføljen og samtidig få et livgivende lån på 800 mio. kr. fra storaktionæren, Kirk Kristiansen-familien. Jørgen Vig Knudstorp blev sat i spidsen for at bringe Lego flot, og det lykkedes mildt sagt i de følgende år. I 2004 havde koncernen en omsætning på6,7 mia. kr. Den voksede støt og i perioder massivt frem til 2016, hvor den lå på 37,9 mia. kr. I 2016 måtte ledelsen konstatere, at Lego havde vokset sig for stor og tyk. Maskinen kørte ikke så effektivt mere, det var gået for stærkt, og der skulle effektiviseres. Det medførte en fyringsrunde og en aktiv beslutning om, at nu skulle der rebes sejl, før Lego igen var klar til vækst. Det var Lego i løbet af 2018.

Legos to primære rivaler, Mattel og Hasbro, kom med overraskende positive regnskaber for første halvår, hvor deres andet kvartal fik rettet betydeligt op på skuffelserne i første kvartal.

Første halvår er legetøjsbranchens mindst vigtige sæson. Den vigtigste ligger ubetinget i andet halvår og primært i det sidste kvartal, hvor der først kommer Thanksgiving og superindkøbs- og udsalgsdagen ”Black Friday” og derefter jul.

Men ikke desto mindre har første halvår de fleste år været retningsgivende for Lego.

Ledelsens egne forventninger til 2019 var, da de blev luftet senest ved årsregnskabet i februar, at Lego i 2019 vil præstere en encifret vækst.

Lego har ikke ønsket at kommentere udviklingen i første halvår.