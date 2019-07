Ukendt dansker i milliardgevinst på Just Eat-fusion

Bo Ladegaard Bendtsen er én af Danmarks rigeste, men ganske ukendt i offentligheden.

Bo Ladegaard Bendtsen. Ringer det navn en klokke?

Sandsynligvis ikke hos særligt mange danskere. Men Bo Ladegaard Bendtsen er faktisk en af Danmarks rigeste personer, og nu er hans formue på vej til at blive markant større.

For de to takeaway-platforme Just Eat og Takeaway.com er blevet enige om at slå sig sammen i en handel, der sikrer Just Eat-aktionærerne en præmie på 15 pct. i forhold til den nuværende aktiekurs.

Bo Ladegaard Bendtsen er ifølge en lang række medier, heriblandt Financial Times, største aktionær i Just Eat med en ejerandel på 13,43 pct, som hører til under selskabet STM Fidecs Trust Company Limited med adresse i Gibraltar.

Før mandag var ejerandelen 4,8 mia. kr. værd, men ud fra handelsprisen er aktierne knap 5,6 mia. kr. værd. Det viser Finans' beregninger.

Dog er værdien af Just Eat-aktierne mandag morgen steget endnu mere, da kursen er steget med op til 25 pct. på fondsbørsen i London.

Børsen købte aktieposten for 17 mio. kr. Just Eats stifter, Jesper Buch, skulle bruge pengene på at ekspandere i England.

Bo Ladegaard Bendtsen har ry for at være mediesky, og da Børsen i 2017 spurgte Jesper Buch om kontaktoplysninger på Bo Ladegaard Bendtsen, lød svaret, at »ingen har kontakt til Bo Bendtsen«.

Udover sit engagement i Just Eat har Bo Ladegaard Bendtsen stiftet hostingfirmaet UK2, der ved årtusindeskiftet var det største hostingfirma i Storbritannien.

Derudover har han ifølge Ejendomswatch de senere år købt ejendomme i København for omkring 1 mia. kr. Flere af handlerne er angiveligt sket gennem et ejendomsselskab med en slægtning ved navn Claus Bendtsen.

Just Eat er en milliardforretning, der i fjor omsatte for over 6 mia. kr. og tjente næsten 1 mia. kr. Selskabet har omkring 3.600 ansatte.

Takeaway.com er fra Holland, og det vil også være her, at det nye selskab får hovedsæde.

Aftalens hovedtræk er, at aktionærer i Just Eat får tilbudt omkring en tiendedel af en Takeaway.com-aktie for hver Just Eat-aktie, de ejer.

Det vil betyde, at Just Eats aktionærer vil eje 52,5 procent af den nye sammensmeltning, hvis den går igennem.

Det fremgår ikke nogen steder, om Bo Ladegaard Bendtsen har tænkt sig at sælge ud af sin aktiebeholding i Just Eat.