Teleeksperts selskab konkurs efter 25 år: »Vi har været udfordret«

Konsulentvirksomheden Netplan har i årtier været et kendt navn i telebranchen, men nu har ledelsen begæret selskabet konkurs. Baggrunden skal findes i opbremsning blandt hovedkunderne. Stifter tror dog fortsat på rådgivermarkedet og fortsætter solo.

Efter 25 år er det slut for telerådgiveren Netplan. Konsulentselskabet er blevet erklæret konkurs og ophører med aktiviteterne ved udgangen af juli.

Det er ledelsen i selskabet, som har begæret Netplan konkurs. Det er en konsekvens af udviklingen på markedet, fortæller stifter og direktør Torben Rune til ITWatch.

"Vi har været udfordret de seneste par år. Der har været en opbremsning blandt vores hovedkunder, som er kommuner, regioner og staten. Samtidig har vi oplevet, at en lille gruppe medarbejdere er startet op for dem selv. Det lagt sammen gjorde, at vi ikke mente, at det var forsvarligt at køre videre med selskabet," forklarer Torben Rune.

Han peger på, at hovedårsagen til opbremsningen blandt kommunerne har været indførelsen af GDPR. Kravene har betydet, at man har haft meget om ørerne hos de offentlige kunder, hvilket har resulteret i udskydelsen af andre projekter, lyder det.

Udviklingen bliver tydeligt afspejlet i Netplans seneste årsregnskab, som blev offentliggjort i begyndelsen af juni.

Selskabet offentliggør ikke omsætningen, men bruttofortjenesten faldt sidste år med næsten 40 pct. og landede på 8,4 mio. kr. Samtidig gik resultatet før skat tilbage fra et overskud på knap 1 mio. kr. i 2017 til minus 2,8 mio. kr. i det forgangne år.

Ishøj Kommune krævede sidste år erstatning fra Netplan i forbindelse med et projekt, hvor konsulentselskabet havde rådgivet kommunen.

Kravet blev afvist af Netplan, og sagen er ifølge Torben Rune afsluttet. Han fastslår samtidig, at hverken den eller nogen igangværende sager ligger til grund for konkursen.

Fremadrettet har Torben Rune fortsat tiltro til fremtiden på rådgivermarkedet. Han har således startet et nyt selskab under navnet Teleanalyse, hvor han vil fokusere på teknisk rådgivning og dækningsmålinger.

Derimod vil det ikke beskæftige med rådgivning omkring økonomi eller anskaffelser, som hidtil har været en del af Netplan.

"Markedet er der stadig, og det bliver faktisk større. Se blot på alt hvad der sker på 5G-området, som jeg selv er meget kraftigt involveret i. Det vokser, så det er ikke, fordi der mangler opgaver generelt set," siger Torben Rune og fortsætter:

"Forskellen er, at markedet bliver endnu mere specialiseret, og man skal virkelig have en kompleks teknisk baggrund for at kunne gå ud og rådgive om 5G."

I første omgang er der tale om et enmandsfirma, men Teleanalyse samarbejder ifølge Torben Rune med en håndfuld lignende konsulentselskaber.

Det giver mulighed for en øget specialisering i specifikke områder, mens man samtidig undgår en stor tomgangsomkostning til lønninger i perioder uden projekter.

"På den måde har konsulentmarkedet ændret sig, hvor der er flere enmandskonsulenter, der samarbejder på kryds og tværs. Det ser jeg egentlig som en styrke, for man får mulighed for at specialisere sig endnu mere, uden at det går udover forretningen."

Han vil blandt andet fokusere på udviklingen af metoder til at kortlægge og analysere indendørs- og udendørsmobildækning.

Det drejer sig blandt andet om kommuner, som er interesseret i at hjælpe borgere og virksomheder med at få bedre dækning, men kundegruppen omfatter også entreprenørselskaber, der i dag bliver mødt med nye krav til mobildækningen.

"I dag er det ret almindeligt, at en bygherre afkræver entreprenører dækningsmålinger for, hvordan en bygning arter sig for brug af mobiltelefoner. Det er et helt nyt forretningsområde, som ikke eksisterede for et par år siden."

Torben Rune stiftede Netplan i 1994, og selskabet nåede akkurat at kunne fejre 25 års jubilæum. På trods af at det nu lukker ned, er han ikke ærgerlig over udviklingen.

"Det er selvfølgelig altid sjovere, hvis man kunne videreføre det og få det til at blomstre, men jeg er bestemt ikke ærgerlig. Jeg glæder mig egentlig over, at jeg ved hjælp af Netplan har kunnet være med til at sætte to-tre andre firmaer i søen uden mig selv ved roret ved hjælp af tidligere medarbejdere. Det er noget at være stolt af," siger Torben Rune.

"Når jeg kigger på, hvad der rører sig i konsulentmarkedet og ser, at det er en af mine tidligere medarbejdere, tænker jeg 'godt gået, du har gået i en god skole'."