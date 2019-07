Stort underskud skaber tvivl om køkkenfirmas overlevelse

Nordjyske Boform tabte sidste år store dele af egenkapitalen, og selskabskapitalen røg i minus. Derfor er selskabet nu i forhandlinger med kreditorerne for at forsøge at sikre den fremtidige drift.

Indtjeningen haltede gevaldigt for den nordjyske køkkenproducent Boform sidste år, og det har skabt tvivl om selskabets fremtidige drift.

Boform fik et nettounderskud på 4,1 mio. kr. efter et mindre overskud på godt 200.000 kr. året før, og det har bragt selskabskapitalen ned i negativt terræn, mens egenkapitalen er reduceret til 1,5 mio. kr.

»Årets underskud har medført, at der er kommet pres på selskabets likviditet. Selskabet er i forhandlinger med pengeinstituttet om en udvidelse af kreditfaciliteterne samt i forhandlinger om indskud af yderligere selskabskapital, som er nødvendig for gennemføre driften i det kommende år,« skriver Boform i sit regnskab.

»Der er således væsentlig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, da det endnu er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede lån og kapitalindskud til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år,« fortsætter selskabet.

Tømrersvend ville lave bedre køkkener Borform startede i 1979, da tømrersvend Ove Skou ville skabe sit eget køkkendesign efter selv at have monteret køkkener som tømrer.

Han var ikke imponeret over hverken kvaliteten eller udformningen og besluttede sig for at skabe sit eget design. Året efter - i 1980 - blev selskabet Boform officielt oprettet, og Ove Skous oprindelige design er grundstenen i Boforms nuværende Line-produktlinje.

I 1993 indgik han partnerskab med John Kindberg, som fik ansvar for den daglige ledelse, økonomi og projektsalg. I 2007 solgte de to selskabet til en ny ejerkreds med Industriudvikling i spidsen.

I 2010 blev Lars Mehlum Sørensen ansat som administrerende direktør hos Industriudvikling efter nogle år, hvor Boform var hårdt udfordret af finanskrisen. Siden købte han løbende aktier i selskabet, og i 2015 overtog han den sidste bid, så han i dag er eneejer af selskabet.

I 2018 måtte Boform notere sig et stort underskud på 4,1 mio. kr., der betyder, at en stor del af egenkapitalen er væk. Derfor pågår der lige nu dialog med selskabets kreditorer om at sikre den fremtidige drift.

Det fremgår dog, at ledelsen vurderer, at låneansøgningerne vil blive imødekommet, og derfor er det også forventningen, at Boform fortsat vil være i drift gennem resten af året og i de kommende år.

