Dansk modekoncern solgt efter milliontab

Modevirksomheden BTX Group med en årlig omsætning på cirka 400 mio. kr. er kommet på nye hænder.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den danske tøjkoncern BTX Group med mærker som Brandtex og Signature har igen fået ny ejer. Og for tredje gang er der tale om en kapitalfond.

Denne gang er det britiske Grow Capital Global Holdings, der har overtaget den danske tøjkoncern. Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Salgsprisen er hemmelig, men det er ikke en toptunet modekoncern, som briterne overtager. Det seneste årsregnskab for BTX Group viste faldende omsætning og et underskud på 8 mio. kr.

Holdingselskabet bag BTX Group måtte bogføre et tab på 120 mio. kr. pga. store nedskrivninger.

Alligevel er den nye ejer af BTX Group optimist.

»Når vi foretager opkøb, ser vi efter virksomheder med stærkt fundament og en ledelse, der leverer resultater selv under vanskelige markedsforhold. BTX opfylder disse kriterier,« siger bestyrelsesformand i Grow Capital, Arvind Vij, i pressemeddelelsen.

BTX Group har hovedsæde i Brande og står bag tøjmærkerne Brandtex, Cisco, Jensen Women og Signature. Selskabet var tidligere ejet af den svenske kapitalfond EQT, som dog brændte nallerne på sin modeinvestering.

Efter et underskud på 200 mio. kr. valgte EQT i foråret 2012 at sælge BTX Group til den amerikanske kapitalfond Sun Capital. Og nu har amerikanerne altså solgt modekoncernen videre.

Adm. direktør i BTX Group, Jesper Roe, mener, at BTX Grop under amerikanernes seks år lange ejerskab er lykkedes med mange delmål. Han ser frem til samarbejdet med den nye ejer.

»Grow Capital har købt BTX, fordi de synes, vi er et stærkt selskab, og de anerkender vores indsats og resultater, selvom de endnu ikke er helt omsat til finansielle resultater. Vi er et selskab med masser af potentiale, som vi ønsker at udnytte fremover,« udtaler Jesper Roe.

BTX Group beskæftiger cirka 150 medarbejdere i ind- og udland. Det oprindelige Brandtex har rødder tilbage til 1935.