Gennem et årti har Apple været den virksomhed i verden med den største likvide beholdning. Det er slut nu.

Verden har fået en ny konge af kontanter.

Efter at Apple gennem et årti har haft positionen, har Googles moderselskab Alphabet nu overtaget tronen som den virksomhed på kloden med den største likvide beholdning.

Det skriver Financial Times på baggrund af nye regnskabstal.

Apples likvide beholdning var ved udgangen af andet kvartal på 102 mia. dollars, svarende til knap 700 mia. kr. Det er et markant fald fra Apples kontanttop i slutningen af 2017 på 163 mia. dollars.

Alphabet har nu en kontantbeholdning på 117 mia. dollars. Beholdningen er steget i samme periode, som Apples er faldet.

Årsagen til, at Apple har færre kontanter er et øget fokus på aktietilbagekøb og udbytter, hvilket er en konsekvens af, at den aktivitiske milliardær og investor Carl Icahn for år tilbage lagde pres på Apples bestyrelse om at betale mere i udbytte.

Det er dog ikke lige populært alle steder, at Alphabet nu lader sin finansielle reserve vokse og er blevet verdens største.

»Overordnet virker deres forsøg på at genopfinde sig selv med nye initiativer ikke. Jeg ville ønske, at de sendte flere kontanter tilbage til aktionærerne og spildte færre penge,« siger Walter Price, porteføljemanager i investeringsfirmaet Allianz Global Investors, om Alphabet til Financial Times.

Apple er under forandring, og for nylig blev en symbolsk grænse krydset med regnskabet for tredje kvartal i Apples skæve regnskabsår. For første gang siden 2012 stod salget af iPhones for mindre end halvdelen af omsætningen.

De seneste år har Apple nemlig satset kraftigt på at udvide sit udvalg på hylderne, så det hele ikke stod og faldt med salget af iPhones. I stedet satses der nu også mere på ure, trådløse hovedtelefoner og digitale tjenester som iCloud og Apple Music.