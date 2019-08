Endnu et stormagasin er på randen af konkurs, og måske er det ikke tilfældigt, siger en ekspert.

Den kendte amerikanske stormagasinkæde Barneys, der blev grundlagt for næsten 100 år siden, søger nu i ly for kreditorerne i et forsøg på at redde sin konkurstruede forretning.

Barneys, der regnes som et af verdens mest luksuriøse stormagasiner, har søgt om konkursbeskyttelse under de amerikanske Chapter 11-konkursregler. Det svarer til det, man herhjemme kender som betalingsstandsning.

Ved at søge om konkursbeskyttelse har Barneys mulighed for at foretage omstruktureringer og undersøge mulighederne for et salg af kæden, uden at kreditorerne kan sætte en stopper for det.

Til at opretholde driften har Barneys sikret sig et lån på 500 mio. kr. Planen er, at kæden nu vil lukke 15 ud af sine 22 stormagasiner.

Barneys’ flagskibsbutik på Madison Avenue i New York forbliver åben.

Det er bl.a. den voksende nethandel, færre kunder i butikkerne og stigende huslejer, som har fået Barneys i vanskeligheder. Og den 96 år gamle detailgigant er ikke den eneste, som lider.

Sidste år gik også varehuskæden Sears, der tidligere var USA’s største, i betalingsstandsning. Og i Storbritannien er det samme sket for Debenhams, der bl.a. ejer Magasin.

Ifølge Louise Byg Kongsholm, trendforsker og ejer af pej-gruppen, kan stormagasinernes nedtur skyldes, at mange af dem er bygget på en gammel forretningsmodel, hvor man samler en masse varer ét sted og så håber på, at folk kommer.

Derudover er nogle af stormagasinerne kommet for sent i gang med nethandel og sociale medier og falder derfor bagud med hensyn til at fange de unge, utålmodige forbrugere.

Louise Byg Kongsholm nævner, at stormagasinernes problemer helt lavpraktisk også kan skyldes placering.

»Det er kæmpestore bygninger på meget dyre adresser. Stormagasinerne sælger meget, men ikke nok til at betale husleje på de adresser. Det er kun de store, internationale brands, der har råd til at være der, men de har ikke lyst, for mange af dem er rykket online,« siger hun.