Flykaos i lufthavne: Over 100 afgange er aflyst

It-systemer til check-in er nede hos British Airways i flere britiske lufthavne. Flere hundrede afgange er aflyst eller stærkt forsinket.

Skal du til eller fra England med British Airways i dag, skal du nok væbne dig med tålmodighed. Nedbrud i to forskellige it-systemer på én gang har udløst kaos hos det britiske flyselskab, som indtil videre har måttet aflyse mindst 127 afgange.

Det skriver BBC.

Derudover er mindst 200 afgange blevet forsinket, mens de ansatte hos British Airways kæmper med at få passagerer igennem systemerne manuelt. Computerproblemerne har nemlig ramt systemet til check-in af passagerer, men også et system, der bruges til at styre flyafgangene.

Den gode nyhed er, at it-nedbruddet har ramt lokalt på de britiske øer og ikke er et globalt nedbrud for alle British Airways’ ruter. Men en række lufthavne i Storbritannien er ramt, herunder Heathrow, der er verdens næst-travleste lufthavn målt på internationale flyvninger.

Passagerer rapporterer også om problemer i Manchester, Gatwick, London City, Glasgow og Newcastle.

British Airways blev tilbage i maj 2017 ramt af et langt større it-nedbrud, hvor samtlige afgange fra Heathrow og Gatwick blev aflyst henover en lørdag, der oven i købet var en stor rejsedag for englænderne. Dengang blev over 800 afgange aflyst, og det tog flere dage at nå tilbage til en normal rytme.

Nedbruddet kostede British Airways mindst 650 mio. kr. og skyldtes, at en nødstrømforsyning i et datacenter ved en fejl var blevet slukket.

Generelt har selskabet ikke en heldig hånd med it-systemerne, for i 2018 lykkedes det hackere at stjæle personlige informationer om en halv million passagerer via British Airways’ hjemmeside.

Det forventes at udløse den største bøde nogensinde fra det britiske datatilsyn, nemlig omkring 1,5 mia. kr.