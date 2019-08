Søstrene Grene har 245 butikker: Nu åbner kæden på nettet

Der er store forandringer undervejs hos Søstrene Grene. Det hele begynder med lanceringen af en længe efterspurgt webshop.

Hidtil har vækstkometen Søstrene Grene stået fast på, at handlen skal foregå i kædens 245 fysiske butikker.

Men nu har detailkæden besluttet at gå en ny vej; nemlig at åbne en webshop. Det er tilmed kun toppen af isbjerget, ifølge adm. direktør og medejer, Mikkel Grene.

»Webshoppen er en lille del af den store digitale transformation, vi er i gang med. Vi har tidligere nærmest sat en ære i at være så analoge som muligt, men nu har vi ambitioner om at udvide med et digitalt univers i tråd med vores kerneværdier,« siger han.

For Søstrene Grene ligger der mange strategiske tanker bag at oprette en webshop. Det handler ikke blot om at tilfredsstille kunder, der i mange år har efterspurgt en webshop.

Blandt andet vil der på Søstrene Grenes webshop være mulighed for at have et lager af større møbler, hvilket giver mere plads til nips i de fysiske butikker, som fortsat vil være kædens rygrad og varemærke.

Kædens beslutning om at åbne en webshop handler i høj grad om at øge omsætningen, men også om at hæve serviceniveauet. Det kan nemlig være svært at drive detailhandel i dagens Danmark

Detailhandel står over for mange udfordringer lige nu, fordi kunderne i dag forventer en nem og skræddersyet handelsoplevelse. Oplevelsen skal tilpasses den enkelte kundes personlige behov når som helst og hvor som helst.

Det har dog ikke påvirket Søstrene Grene, i følge Mikkel Grene.

»Dele af detailhandel står måske på en brændende platform, men det føler vi ikke, at vi gør. Vi har ikke oplevet et fald i kunder, så det har ikke været en nødvendighed at starte en webshop, men et valg,« fortæller han.

Udover at gå online forventer Søstrene Grene også, at der skal ske en større udvikling i de fysiske butikker. De overvejer færre, men større butikker, der skal kunne mere, end de kan nu. Det skal sikre, at kunderne stadig vil køre efter de fysiske butikker, selvom der er mulighed for at handle hjemmefra.

Søstrene Grenes seneste regnskabsår 2017/2018 bød på en markant stigning i omsætningen til knap 900 mio. kr. Samtidig blev overskuddet mere end fordoblet til 77,5 millioner.

Planen er at webshoppen bliver lanceret i begyndelsen af 2020.