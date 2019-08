FCK-ejer har glemt at gøre Lars Seier til medejer

Fem måneder efter Lars Seier Christensen købte en femtedel af Parken Sport & Entertainment, er han ikke blevet medejer i cvr-registeret.

Det er fem måneder siden, at Saxo Bank-milliardæren Lars Seier Christensen gjorde sit indtog i dansk fodbold.

Brugte 223 mio. kr. på at købe omkring en femtedel af aktierne i børsnoterede Parken Sport & Entertainment, der ejer FC København. Sælgeren var Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som solgte alle sine aktier i den forbindelse.

Tager man dog et kig på cvr-registeret, står hverken Lars Seier Christensen eller hans virksomhed Seier Capital opført som medejer af Parken. Tværtimod er Lønmodtagernes Dyrtidsfond fortsat største aktionær i Parken ifølge cvr-registeret.

Så selvom det er 159 dage, nærmere betegnet fem måneder, siden Lars Seier Christensens store entré i Parken, er han ifølge det officielle virksomhedsregister endnu ikke gjort til medejer af FC København.

Da Finans torsdag søgte en forklaring hos Lars Seier Christensen, var hovedpersonen tilsyneladende ikke vidende om den manglende registrering.

»Det ved jeg ikke. Det vil jeg undersøge. Tak,« skrev han i en mail på spørgsmålet om, hvorfor han ikke har en officiel ejerandel i Parken endnu.

FC Københavns pressechef, Jes Mortensen, oplyser til gengæld, at det hele beror på en forglemmelse.

»Det er noget så lavpraktisk, som at siden ikke er blevet opdateret tilsyneladende. Det bliver den nu - så tak for at du lige gjorde os opmærksomme på det,« skriver han i en mail.

I forbindelse med, at Lars Seier købte sig ind i Parken, valgte Erik Skjærbæk, en anden storaktionær, at øge sin ejerandel og sætte kløerne i nogle af LD's aktier.

Den aktiehandel har endnu heller ikke forplantet sig i cvr-registeret.

Parken Sport & Entertainment driver udover FC København Danmarks største fodboldstadion, Telia Parken, og Lalandia.

De tre største aktionærer i Parken Sport & Entertainment: