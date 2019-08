Ejendomsmatador har købt dansk konkursgods

Det er Jens Erik Udsen, som overtager konkursramte Vibygård Gods.

Det var den danske ejendomsmatador Jens Erik Udsen, der i juli købte det danske gods Vibygård, som kort forinden var gået konkurs.

Det skriver Landbrugsavisen.

For en uge siden kunne Finans afsløre, at godset var blevet solgt. Køberen fremgik dog ikke af den digitale tinglysning, men det gør den altså nu.

Jens Erik Udsen overtog i sin tid sin fars og farfars ejendomsinvesteringer og skabte Jeudan-koncernen, der er et af Danmarks største ejendomsselskaber.

I 2013 solgte han resten af sine aktier i Jeudan, og siden har der ikke været mange nyheder om den danske ejendomsmand.

Men Jens Erik Udsen bekræfter over for Landbrugsavisen, at det er hans selskab, der har købt Vibygård Gods.

Prisen på Vibygård Gods er også hemmelig. Ejendommen har en offentlig vurdering på 40,5 mio. kr. og blev senest i 2005 handlet til 16 mio. kr.

Der foreligger en forpagtningsaftale på Vibygård Gods, der betyder, at godsets bygninger er udlejet de næste tre år. Forpagteren står samtidig for driften af jordarealerne.

Tilbage i februar måtte Vibygård Gods A/S gå konkurs som følge af en giftig renteswap på næsten 100 mio. kr.

Udover koncernselskabet Vibygård Gods A/S blev også de forbundne selskaber Arnakke Gods A/S og Ørstedgård A/S taget under konkursbehandling i februar. De to sidstnævnte selskaber kautionerede for swap-aftalen, der blev indgået med Jyske Bank i 2008.

Alt i alt drev Vibygård-koncernen økologisk landbrug på knap 800 hektar på Sjælland, ligesom koncernen i en årrække solgte økologiske varer gennem det nu lukkede økologiske supermarked Frydenholm.

Men selvom driften af det økologiske landbrug har været særdeles god for Vibygård Gods, fik swap-aftalen det hele til at kollapse.