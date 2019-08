It-kæmpe får kursklø efter nedjustering: Falder med 33 pct.

DXC Technology, der driver nogle af Danmarks mest kritiske it-systemer, er i frit fald på børsen. Et skuffende kvartalsregnskab og en nedjustering har udløst panikken.

Jesper Kildebogaard, f. 1978, er tech-journalist på Finans og har skrevet om it og teknologi siden 2005. Først på Computerworld og siden på Ingeniørens it-medie Version2, begge steder med it-folk som kræsne og kritiske læsere. Før det har Jesper arbejdet med kommunikation hos Novozymes. Studietiden blev brugt på Roskilde Universitet, med miljøvidenskab og journalistik som hovedfag, samt en erhvervsrettet mastergrad fra Leeds University som supplement. Når han ikke muntrer sig med ny digital teknologi, spiller Jesper helt analog og akustisk musik på trommer og slagtøj og er blandt andet leder af et 50-mands harmoniorkester i sin fritid.

Store, amerikanske it-selskaber plejer ikke at være flyvske på aktiemarkedet – men den tommelfingerregel har DXC Technology nu sat ud af drift.

Selskabet, der i Danmark tidligere hed CSC, mistede nemlig fredag i den grad aktionærernes tillid: Kursen er indtil videre faldet med 32,7 pct.

Det sker efter aflæggelse af kvartalsregnskab torsdag efter børsens lukketid, der ikke helt levede op til forventningerne. Bedre blev det ikke af, at DXC også måtte nedjustere resultaterne for hele året, selvom det i selskabets finansår kun var regnskabet for første kvartal.

Omsætningen på 32,6 mia. kr. i kvartalet var faktisk mere, end analytikerne forventede – men stadig et fald på ni procent i forhold til året før. Værre gik det med nettoresultatet, som faldt fra 1,8 til 1,1 mia. kr. Det skriver Marketwatch.

Navnet DXC Techology er ikke særlig kendt, men selskabet driver i Danmark nogle af samfundets helt kritiske systemer i staten, blandt andet for Rigspolitiet og Forsvaret. Navnet blev ændret fra CSC til DXC i 2016, da CSC blev fusioneret med HP’s division for virksomhedskunder.

Hovedproduktet er drift og udvikling af it-systemer, men det er ikke det nemmeste marked længere. En af de klassiske konkurrenter, IBM, har for eksempel de senere år haft gang i en omfattende transformation, så det i fremtiden ikke er drift af servere, men salg af smart software fyldt med kunstig intelligens, der skal drive værket.

En tilsvarende fremtidsplan mangler tilsyneladende for DXC Technology, i markedets øjne, og værdien af det ellers ganske store it-selskab er med kursfaldet dykket ned under ti milliarder dollars.

Den voldsomme rutsjetur sker efter en i forvejen sløj periode for DXC-aktien. Det seneste år er der barberet 42 pct. af værdien – og så kom der altså lige en ordentlig omgang i løbet af fredag oven i.