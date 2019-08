Skal du fyre? Her er 3 vigtige råd fra HR-eksperten

HR-rådgiver Peter Serop giver her sine bedste råd til, hvordan man som arbejdsgiver slipper bedst fra den svære situation.

Næsten hver anden dansker over 18 år har oplevet at blive fyret, og 4 ud af 10 af disse har oplevet, at fyringen er foregået uprofessionelt. Det viser en ny undersøgelse foretaget af rekrutteringshuset Ballisager.

Peter Serop er ejer og direktør i HR-rådgivningsfirmaet Ansatte.dk, hvor han har rådgivet flere end 300 virksomheder i spørgsmål om HR-ret. Her giver han sine 3 bedste råd, hvis du som arbejdsgiver bliver nødt til at fyre en medarbejder.

Vær ærlig og objektiv.

»Nogle gange kan man godt komme til at pakke tingene ind i stedet for at sige det lige ud. Pakker man det for meget ind, kan den ansatte komme i tvivl om situationen og blive utryg. Sæt dig ned, meld opsigelsen ud indenfor det, der er juridisk gældende, og lad så personen komme af med det følelsesmæssige,« siger Peter Serop.

Eksempler fra virkeligheden: Tre gode håndteringer - og to dårlige Da en virksomhed skulle omstrukturere, stod valget mellem at afskedige to lige kompetente medarbejdere. Den ene havde 5 årlige sygedage, mens den anden havde 20. Her var det et lovligt argument at fyre den ansatte med mest fravær.

En medarbejder havde ikke fortalt, at vedkommende havde fået frataget sit kørekort. Da han blev taget i en fartkontrol i firmabilen, var det grundlag for en lovlig bortvisning.

En ansat havde sygemeldt sig for at kunne passe et andet job ved siden af. Dette medførte også en lovlig bortvisning.

En ansat blev i et tilfælde fyret, fordi chefens kone fandt hendes mand og den ansatte i seng sammen. Her fik den ansatte en godtgørelse for uretmæssig afskedigelse.

En ansat sygemeldte sig efter kærestekvaler, hvilket virksomheden ikke mente var grund nok til at modtage løn under sygdom. Firmaet blev dog dømt til at betale løn, da sådan en sygemelding anses som værende del af ”den almindelige livsudfoldelse”. Kilde: Peter Serop, Ansatte.dk Kilde: Peter Serop, Ansatte.dk





Hav styr på det kontraktuelle og lovgivningsmæssige, når det kommer til opsigelsen.

»Når man sætter sig ned og skal afskedige en person, så skal man have styr på, om personen er under funktionærlignende forhold eller under overenskomst. Har du ikke styr på dette, kan du risikere, at der bagefter kommer et krav om godtgørelse fra medarbejderens fagforening. Lad være med at tro, at bare fordi du hurtigt kan ansætte en person, så kan du også hurtigt opsige personen igen. Det kan man altså ikke nødvendigvis,« siger han.

Vurdér, hvad der skal ske efter opsigelsen indtil medarbejderen stopper.

»Når man opsiger en medarbejder, er der risiko for, at vedkommendes tilhørsforhold til arbejdspladsen forsvinder. Derfor er man nødt til at overveje, hvilke udfordringer det eventuelt kan give i opsigelsesperioden. Nogle gange udfører den ansatte sine arbejdsopgaver som normalt, mens det andre gange ikke er tilfældet. Det er en individuel vurdering, man skal foretage,« siger han.