Britta Nielsens datter vil ikke give adgang til udenlandske konti

I jagten på millioner forsøger kurator at få adgang til konti fra udenlandske virksomheder, som tilhører svindeltiltalte Britta Nielsens konkursramte datter.

Nadia Samina Hayat, datter til svindeltiltalte Britta Nielsen, har endnu ikke ønsket at hjælpe med adgang til de udenlandske konti, der er tilknyttet hendes hestevirksomheder i Holland og Tyskland.

Det fremgår af en ny redegørelse fra Nadia Samina Hayats personlige konkursbo, som Finans har fået aktindsigt i.

Personlig konkurs Ved en personlig konkurs mister skyldneren retten til at bestemme over sine ejendele i en periode og bliver registreret i RKI

Personens værdier udgør aktiver i konkursboet

Dog har man ret til en beskeden levefod, hvilket vil sige, at almindeligt tøj og indbo kan beholdes

En konkursramt person slipper først af med stemplet, når kuratoren er færdig med at fordele vedkommendes værdier til kreditorerne

Konkret har Nadia Samina Hayat afvist at underskrive en erklæring, hvor hun anerkender, at kapitalandelene i de udenlandske hestevirksomheder er overgået til konkursboet. Det oplyser konkursboets kurator, Boris Frederiksen fra Advokatfirmaet Poul Schmith, i et uddybende skriftligt svar.

»Den erklæring, som vi har sendt til Samina, har hun ikke ønsket at underskrive, hvorfor processen er blevet langvarig,« skriver han.

Boris Frederiksen har oplevet besvær med at få de udenlandske pengeinstitutter til at anerkende Nadia Samina Hayats konkurs og virkningerne af den, hvorfor det endnu ikke er lykkedes at få adgang til de udenlandske konti.

I den sammenhæng ville en erklæring fra Nadia Samina Hayat have været en hjælp.

»Selskaberne er ikke bare noget, man sætter sig i besiddelse af, da det kræver en længere juridisk proces. Selskabernes konti er ikke direkte omfattet af konkursen. Vi har efter aftale med hovedkreditor forsøgt at gøre det så prisbevidst som muligt, men samtidig have in mente, at det var kompliceret. Det bliver altid kompliceret, når skyldneren ikke ønsker at samarbejde, og når midlerne i boet i øvrigt er begrænsede,« skriver Boris Frederiksen.

I den nye redegørelse står der, at Boris Frederiksen har taget kontakt til et udenlandsk advokatkontor, som »potentielt kan bistå konkursboet med håndteringen af skyldnerens selskaber«.

Boris Frederiksen vil ikke uddybe, hvordan de udenlandske advokater kan hjælpe, så hans muligheder for at få adgang til udenlandske konti øges.

Dog glæder han sig over, at de udenlandske konti er beslaglagt. Derfor kan der ikke disponeres over kontiene.

»Herefter må øvelsen være at få midlerne tilbage til de skadelidte kreditorer billigst muligt,« skriver Boris Frederiksen.

Britta Nielsen-sagen Britta Nielsen er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk i forbindelse med sit arbejde i Socialstyrelsen. Hun anklages af bagmandspolitiet (SØIK) for at have misbrugt sin stilling som centralt placeret medarbejder i Socialstyrelsen til at overføre omkring 120 mio. kr. til sine egne konti Også hendes søn Jimmy Jamil Hayat har været fænglset i sagen og er sigtet for hæleri af særlig grov beskaffenhed. Han skal i alt have modtaget aktiver for 3,6 millioner kroner Britta Nielsens to døtre, Nadia Samina Hayat og Karina Jamilla Hayat, er også sigtede i sagen - for hæleri, men er ikke fængslet

Nadia Samina Hayat har fortalt i et interview til Kanal 5, at hestevirksomhederne i udlandet var finansieret af Britta Nielsen, som er tiltalt for at have stjålet 120 mio. kr. fra offentlige kasser.

Hun har også opdrættet heste i Danmark under selskabet S. Hayat Sporthorses ApS. Den virksomhed blev lukket i september 2017.

Nadia Samina Hayat blev erklæret personligt konkurs i februar, da hun ikke betalte det skyldige beløb, hun angiveligt havde fået i private anfordringslån fra Britta Nielsen. Disse penge blev krævet tilbagebetalt af Boris Frederiksen, som også bestyrer Britta Nielsens konkursbo.

Gælden i Nadia Samina Hayats konkursbo er på 7,3 mio. kr., og hidtil er der kun realiseret aktiver for 119.000 kr.

Derudover er der blevet beslaglagt en Mercedes C220 fra 2014, en iPhone X og to Apple-computere.

Endelig er kuratoren ved at undersøge overdragelsesaftaler for en række heste i ind- og udland, som Nadia Samina Hayat har påstået at have ejet.

Både de udenlandske konti, kapitalandelene i de udenlandske selskaber, bilen, Apple-produkterne og hestene er foreløbig opgjort til en erindringsværdi på 1 kr. i konkursboets opgørelse.

Når aktiver opgøres til 1 kr., er det fordi, kurator først skal undersøge, om aktiverne har en reel værdi for boet.

Nadia Samina Hayats advokat Christian Bjerrehuus har ikke ønsket at give en kommentar, men henviser i stedet til Boris Frederiksen.

Britta Nielsens to døtre er ligesom sønnen sigtet for groft hæleri. Derudover er Britta Nielsens svigersøn også sigtet. Alle nægter sig skyldige.

Anklagemyndigheden har endnu ikke besluttet sig for, om man vil rejse tiltale i de sager.