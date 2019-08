Topchefer afblæser frygt for recession

Topcheferne i Mærsk og ISS mener ikke, at der er grund til at frygte en global recession foreløbig. Det til trods for, at storbanker den seneste uge har stået i kø for at spå større risiko for netop det.

Der er ingen grund til at frygte, at en global recession vil trampe økonomien flad foreløbig.

Sådan lyder vurderingen fra både Mærsk-topchef Søren Skou og Jeff Gravenhorst, der står i spidsen for ISS.

Udmeldingerne står i skarp kontrast til spådommen fra en række storbanker og den danske nationalbank, som ser en stigende risiko for en global recession.

»Jeg tvivler på, at det bliver en verdensomspændende recession,« lød det fra Søren Skou, adm. direktør i A.P. Møller-Mærsk, på et pressemøde torsdag.

Han forventer heller ikke, at en økonomisk nedtur rammer USA i år eller til næste år – eller i mange af de øvrige verdenshjørner.

»Det er svært at forestille sig, at vi kommer ud i en recession i Asien for eksempel eller i udviklingslandene, så længe olieprisen osv. opfører sig nogenlunde fornuftigt. Mon ikke også Europa trods alt, selvom det er en meget lav vækst, vil fortsætte med at have vækst. Det vil jeg forvente,« siger Søren Skou.

Han bakkes op af Jeff Gravenhorst fra ISS, der lige som Mærsk opererer med en verdensomspændende forretning, og som tager bestik af kundernes aktiviteter.

»Det er ikke specielt smart, det der bliver sagt og gjort i øjeblikket med hensyn til handelskrigen. Vi har ikke brug for den usikkerhed, men jeg kan ikke se, at vi decideret kommer i en recession,« siger han.

Søren Skou har formentlig mere indsigt end de fleste andre folk om, hvor markedet er lige nu. Joel Spungin, analytiker i den tyske investeringsbank Berenberg

Risikoen for en global recession er ellers på de fleste investorers læber i øjeblikket. Aktiemarkederne har de seneste dage taget nogle heftige slag, mens investorer søger tilflugt i sikre statsobligationer.

Den tyske økonomi risikerer at ende i en recession på grund af problemer med at afsætte varer i udlandet, og Argentina balancerer på kanten af endnu en statsbankerot.

I en spritny analyse spår Nationalbanken, at risikoen for en recession i USA inden for de næste to år er steget til 60 pct., mens det gælder 65 pct. for euroområdet.

Paraden af makroindikatorer har både Søren Skou og Jeff Gravenhorst taget bestik af, men side om side med de røde flag er tallene også optimistiske, peger de på.

Fordi en virksomhed som Mærsk er kraftigt eksponeret til verdenshandlen, har ledelsen også en god forudsætning for at tage pulsen på økonomien, lyder det fra analytiker Joel Spungin fra den tyske investeringsbank Berenberg.

»Søren Skou har formentlig mere indsigt end de fleste andre folk om, hvor markedet er lige nu. Men om han er den rette til at gætte, hvor vi er efter mere end seks måneder, er mere usikkert,« siger han.

Den store eksponering til verdenshandlen betyder også, at Mærsk-aktien for mange investorer fungerer som en proxy for at handle på den globale økonomi. Så til trods for Mærsk-topchefens syn på verdensøkonomiens udsigter og selskabets stærke kvartalsrapport, så rammer frygten for en tilbagegang i verdensøkonomien Mærsk-aktien hårdt.

Jeg tvivler på, at det bliver en verdensomspændende recession. Søren Skou, Mærsk-topchef

Derfor kunne investorerne også torsdag se deres Mærsk-aktier dale med 9 procentpoint, da to store makronyheder ramte markedet: At Kina føler sig nødsaget til at svare igen på USA’s seneste beslutning om nye tariffer. Og at den 30-årige amerikanske statsobligation faldt til under 2 pct. i kølvandet på voksende bekymringer overfor den globale økonomi.

Hos Carlsberg frygter man heller ikke en økonomisk nedtur. Men det skyldes primært, at folk drikker øl, uanset om det er gode eller dårlige tider.

»Det er aldrig rart, når forbrugertilliden falder, men over årene har vi erfaret, at de er tilbøjelige til at drikke et glas øl ved dagens afslutning både i gode og dårlige tider. Det forventer vi, at de vil fortsætte med. Så jeg ser ikke en fare for at støde voldsomt ind i en recession i vores forretning,« siger Cees’t Hart, adm. direktør i Carlsberg, der dog ikke vil forholde sig til verdensøkonomiens overordnede ve og vel.