Torsdag faldt der afgørelse i et retslige slagsmål mellem modedesigneren Ilse Jacobsen og det danske tøjfirma Message.

Den kendte danske modedesigner Ilse Jacobsen har tabt et retsligt slagsmål med den danske tøjkæde Message.

Ilse Jacobsen havde rettet Message i Sø- og Handelsretten, fordi hun mener, at Message har overtrådt hendes varemærkerettigheder ved at give en serie striktrøjer navnet Ilse.

Derfor ville hun have retten til at forbyde, tilbagekalde og beslaglægge Messages striktrøjer, der bærer navnet Ilse.

Sådan gik det imidlertid ikke.

Torsdag besluttede Sø- og Handelsretten, at striktrøjerne med navnet Ilse ikke krænker Ilse Jacobsens varemærke. Derfor får Ilse Jacobsen ikke medhold, og hun skal betale Messages sagsomkostninger på 25.000 kr.

Message, der sælger dametøj i mere end 30 butikker i Danmark og Norge, har under hele sagen afvist alle Ilse Jacobsens påstande.

»Ilse er et ganske almindeligt pigenavn i Danmark og vil blive opfattet som sådan af forbrugeren,« lyder det bl.a. i et påstandsdokument, som Finans har fået aktindsigt i.

Ilse Jacobsen derimod har ment, at der er risiko for forveksling mellem hendes og Messages produkter, og at Message har »snyltet« på hendes goodwill.

I sin kendelse har Sø- og Handelsretten bl.a. lagt vægt på, at Message konsekvent anvender pigenavne som såkaldte style-navne for sine varer. Aktuelt er der omkring 500 forskellige aktive stylenavne, der alle er internationale pigenavne.

Striktrøjen med navnet Ilse produceres i øvrigt ikke mere.

Message er ejet af stifter og adm. direktør Carsten W. Lauritsen. Selskabet har gennem en længere årrække haft pæne millionoverskud.