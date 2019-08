"Nazi-Porsche" kunne ikke sælges: Blev buhet ud på auktion

En joke fra auktionshuset endte i udvandring og buh-råb.

Verdens ældste Porsche-model, Type 64, kunne ikke sælges på auktionen, da en vittighed om startsbuddet fra auktionshuset, fik salen til at buhe.

Det skriver Bloomberg.

Der var ellers høje forventninger til Porschen, der lørdag aften skulle auktioneres bort gennem Sotheby's i Californien. Forud for aftenen var forventningerne, at den sølvfarvede bil kunne sælges for ca. 20 mio. dollars.

Auktionshuset afspillede en salgsvideo forud for auktionen for publikum, og derefter indledte auktionslederen aftenens auktion:

»Dette er det eneste overlevende eksemplar, som er kørt af Ferdinand Porsche,« sagde han og meddelte, at auktionen ville åbne med et bud på 30 mio. dollars.

Buddene steg hurtigt, og publikum kunne ophidset og råbende følge med på storskærmen med oversigt over buddene, der hurtigt nåede op på 70 mio. dollars.

Jublen fik dog hurtigt en ende, da auktionslederen måtte meddele, at han havde ment 13 mio. dollars og 17 mio. dollars istedet for 30 og 70 mio. dollars. Dette førte til buh-råb og udvandring fra auktionen, der blev afsluttet på få minutter, da der ikke var bud på over 17 mio. dollars.

»Det er en vittighed. Auktionshuset mistede så meget troværdighed. Min far kunne have købt den bil for 5 mio. dollars for år tilbage, men den er blevet købt frem og tilbage så mange gange, at der ikke er nogen, der vil eje den,« sagde Johnny Shaughnessy, en samler, der var med til auktionen, til Bloomberg.

Bilen blev bygget i 1939 af Ferdinand Porsche, da han arbejdede som designer for bla. Mercedes-Daimler og Volkswagen. Her byggede han Type 64 efter bestilling fra nazisternes hovedkontor.

Det endte dog med, at Ferdinand Porsche selv brugte bilen til sine daglige ærinder. Han var medlem af nazistpartiet og tilbragte noget tid efter krigen i fængsel for sine krigsforbrydelser.

De runde forlygter, det kurvede tag og de bløde sider er stadig karaktertræk for Porsche-modeller i dag, så selvom bilen blev fremstillet før Porsche blev opfundet, anses det stadig af Sotheby's som en Porsche.

Bilen er stadig anført som "Til salg" på Sotheby's hjemmeside.