Tøjmærket Résumé har efter blot to år valgt at lukke for nye danske forhandlere.

Hvis du går og drømmer om, at der kommer flere Résumé-forhandlere til din by, kommer du til at vente meget længe.

De to søstre bag det hurtigtvoksende tøjmærke har valgt at lukke for nye kunder i Danmark, efter at de på bare to år har skaffet sig mere end 60 forhandlere rundt om i landet.

Valget om ikke at tage flere kunder ind i Danmark er strategisk, fortæller Emma Lohmann, der er salgs- og marketingchef hos Résumé. Tøjfirmaet har nemlig allerede flere forhandlere i de største danske byer.

»I de mindre byer vil vi kun ligge et sted og ikke flere steder som i storbyerne. Vi tror på, at det vil give os bedre kundesamarbejde og i sidste ende et bedre salg,« siger hun.

Emma Lohmann nævner derudover, at det er vigtigt for Résumé at bevare brandværdien.

»Vi vil ikke være et brand, der bare ligger på alle gadehjørner, så nu søger vi altså at udbrede vores brand i udlandet i stedet for,« siger Emma Lohmann.

Résumé blev stiftet i 2016 af de to midtjyske søstre, Emma Lohmann og Anne Louise Faurholt. Første kollektion var på gaden i foråret 2017, og siden da er det gået meget stærkt for det unge brand.

I det seneste regnskabsår kunne Résumé bogføre sit første millionoverskud på 1,3 mio. kr. Bruttofortjenesten voksede fra 565.000 kr. til 3 mio. kr.

Résumé er allerede godt på vej med flere butikker i lande som Norge, Island og Holland. Modefirmaet forventer at nå endnu flere lande rundt om i verden. Beslutningen om at lukke for danske kunder er altså permanent, forklarer Emma Lohmann.

Résumé, der beskriver sig selv som en blanding af normcore og femme fatale, holder til i hjertet af København.