Lars Larsen er død

Jysk-stifteren Lars Larsen er mandag morgen afgået ved døden. Han blev 71 år gammel.

En af Danmarks største og mest kendte erhvervsmænd, Lars Larsen, er gået bort. Det oplyser Jysk-koncernen i en pressemeddelelse mandag morgen.

Lars Larsen trak sig tidligere på året fra sit livsværk, efter at han fik konstateret leverkræft. Og mandag morgen sov han stille ind i sit hjem i Silkeborg omgivet af sin nærmeste familie.

Lars Larsen efterlader sig sin kone, to børn og fire børnebørn.

»I dag har vi mistet vores far, ægtemand og bedstefar, og Danmark har mistet en bemærkelsesværdig købmand. Han vil blive savnet af os alle, og når vi har sørget over vores tab, vil vi gøre vort bedste for at fortsætte udviklingen af hans imponerende livsværk,« udtaler Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, der i juni tog over som formand for Lars Larsen Group efter sin far.

Jysk vil nu gøre alt for at fortsætte den succes, som Lars Larsen lagde grundstenene til for 40 år siden. I marts besluttede han at samle de to selvstændige forretningsenheder Jysk Nordic og Dänisches Bettenlager til ét selskab.

»Jeg vil fortsætte med at bruge min energi på denne meget vigtige mission for at sikre, at vi inden for få år vil have et samlet og endnu stærkere Jysk, der i Lars Larsens ånd vil fortsætte med at give gode tilbud til vores kunder,« siger Jan Bøgh, der er topchef i Jysk-koncernen.

Lars Larsen opbyggede Jysk-imperiet, der i dag består af næsten 3.000 butikker i 52 lande og blev stiftet i 1979. Derudover var han medejer af en række andre virksomheder som Actona, IDdesign, Interstil, Bolia, Scancom og Sengespecialisten.

Lars Larsen var også én af initiativtagerne til, at Europas fineste golftour, Europatouren, fra 2014 vendte tilbage til Danmark efter mange års fravær. Turneringen har hvert år siden, på nær i 2018, været afviklet på Lars Larsens golfresort Himmerland Golf & Spa Resort.