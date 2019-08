Anders Dam fik altid et »jysk håndslag« fra Lars Larsen

Anders Dam og Lars Larsen har samarbejdet om meget og har begge adresse i Silkeborg.

Anders Dam og Lars Larsen er formentligt de to erhvervsfolk, der de seneste mange år har tegnet Silkeborg mest udadtil.

Derfor har de to erhvervsikoners veje også mødtes flere gange omkring sponsorater, golf og byggeriet af et nyt fodboldstadion i Silkeborg.

I den forbindelse har Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, særligt hæftet sig ved én kvalitet ved Lars Larsen, som mandag morgen afgik ved døden.

»I stort set alle de forhold, hvor vi har haft med hinanden at gøre, var vore aftaler mundtlige. Et ord var et ord, og når vi havde givet hinanden et håndslag efter et møde – et jysk håndslag – så blev det efterfølgende, som vi havde aftalt. Der var ingen grund til at spilde tid og kræfter på papirer og dokumenter. Der var altid overensstemmelse mellem det sagte og det, der skete bagefter,« fortæller han.

Anders Dam og Lars Larsen har udover at samarbejde omkring en række projekter også boet relativt tæt på hinanden uden for Silkeborg.

Lars Larsen trak sig tidligere på året fra Jysk-koncernen, efter han fik konstateret leverkræft. Og mandag morgen sov han stille ind i sit hjem i Silkeborg omgivet af sin nærmeste familie, oplyser Jysk.

Lars Larsen efterlader sig sin kone, to børn og fire børnebørn.

Sønnen Jacob Brunsborg har overtaget rollen som bestyrelsesformand i Lars Larsen Group efter sin far.