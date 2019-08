Her bygger de en ny hovedstad til 220 mia. kr.

Det vil tage op mod 10 år at flytte Indonesiens hovedstad og koste en formue. Men der er flere grunde til, at man gør det.

Indonesien, en af verdens mest folkerige nationer, skal have ny hovedstad.

Den nuværende hovedstad, Jakarta, er på 10 år sunket 2,5 meter og risikerer at forsvinde helt i 2050, vurderer forskere. Samtidig kæmper byen med trafikkaos, forurening og overbefolkning.

Derfor offentliggjorde Indonesiens præsident, Joko Widodo, tidligere på året planer om at bygge en ny by, der skal fungere som hovedstad. Og nu er placeringen af den nye hovedstad fundet. Det oplyste Joko Widodo på et pressemøde mandag.

Valget er faldet på East Kalimantan på øen Borneo. Det vil sige 1.400 km. fra Jakarta.

Ifølge beregninger vil det tage op mod 10 år at flytte hovedstaden, og man regner med, at flytningen vil koste cirka 33 mia. dollars - eller hvad der svarer til 220 mia. kr.

Jakarta, der huser cirka 10 mio. indbyggere, skal fortsat fungere som landets økonomiske centrum, men selve regeringsførelsen af landet skal ske fra Borneo.

Indonesien har et samlet indbyggertal på 269 mio. mennesker, hvoraf cirka 30 mio. bor i selve hovedstadsområdet.

Når Jakarta synker, skyldes det især, at der pumpes for meget grundvand op fra jorden. Dermed synker overfladen - og tager huse og bygninger med sig.

I den nylige indonesiske valgkamp, hvor præsident Widodo blev genvalgt, lovede han at decentralisere Indonesiens økonomiske udvikling og politiske beslutningsproces ud i det enorme ørige.

Tidligere er det blevet foreslået at flytte hovedstaden til byen Palangkaraya, som ligger på den sydlige del af Borneo. Men valget faldt altså på East Kalimantan.