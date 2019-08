Ekstra Bladet jubler: Nu er vi den eneste tabloid-avis tilbage

Poul Madsen, Ekstra Bladets chefredaktør, mener, at livet er blevet nemmere for ham, efter at B.T. ikke længere vil være en betalingsavis i hverdagene.

B.T. vil fra årsskiftet ikke længere udgive en betalingsavis på hverdage, men i stedet satse på en gratis udgave. Og det er Ekstra Bladets chefredaktør godt tilfreds med.

På Twitter skriver Poul Madsen, at lukningen af B.T. på hverdagene kommer tidligere, end han havde forventet, men at »det gør livet nemmere for os.«

»Så er der kun en tabloid-avis tilbage - Ekstra Bladet - fra 1.1. B.T. lukker avisen på hverdagen. Det kom sgu et halvt år før jeg havde regnet med. Trist, selvom livet nu bliver nemmere for os,« skriver Poul Madsen.

BT meddelte tidligere mandag, at man fra årsskiftet ikke længere vil udgive en betalingsavis i hverdagene, men at der i stedet vil udkomme en gratisavis, og at man stadig vil udgive en betalingsavis i weekenderne.

BT og Metroxpress blev slået sammen i 2017 og siden har der været to aviser på gaden fra mediehuset. En betalingsavis - B.T. - og en gratisavis BT Metro. Fra 2020 vil der altså kun udkomme en gratis udgave i hverdagene, oplyser BT.

»Vi ønsker at skabe et levedygtigt printmedie, der er en blanding af abonnement, løssalg og gratis. Denne model giver bedst mening for B.T. Vi ved, at de fleste abonnenter er særligt glade for avisen i weekenden, og det er også her, vi har det største løssalg. Derfor skaber vi en ny og større lørdags- og søndagsavis, « siger Michael Dyrby, ansvarshavende chefredaktør på B.T.

B.T. har de seneste år været presset af faldende oplagstal, som har været en generel udfordring for aviser verden rundt, i takt med at flere læser nyheder på nettet.

Ifølge de seneste læsertal fra Kantar Gallup, som dækker fjerde kvartal af 2018 og første kvartal af 2019, havde B.T. 92.000 læsere på søndage og 76.000 på hverdage. Det var et fald på hhv. 11,5 pct. og 20,8 pct. i forhold til samme periode året forinden.