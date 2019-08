Dansk milliardfirma ude af »pinlig« skammekrog

Tradeshift blev i sidste uge sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen. Nu er selskabet kommet af med den status.

Én af Danmarks største iværksættersucceser er nu kommet ud af den skammekrog, som den i sidste uge blev sat i af Erhvervsstyrelsen.

Fintech-kometen Tradeshifts danske datterselskab er således ikke længere "under tvangsopløsning", som det ellers har stået i cvr-registeret i lidt over en uge.

Tradeshift har nu afleveret det 2018-regnskab til Erhvervsstyrelsen, som var årsagen til, at det danske datterselskab blev sendt til tvangsopløsning. Det oplyser Mikkel Hippe Brun, medstifter af og driftsdirektør i Tradeshift.

Han kaldte i sidste uge sagen for en »pinlig affære«, og at det ikke var »sjovt at få udstillet det beskidste vasketøj«, fordi Tradeshift ikke havde indsendt regnskabet til tiden og efterfølgende havde overset advarsler fra Erhvervsstyrelsen om tvangsopløsningen.

Sådan er reglerne Fristen for indsendelse af årsregnskab til Erhvervsstyrelsen er fem måneder efter regnskabsårets udløb

Børsnoterede selskaber og statsligt ejede aktieselskaber har en frist på fire måneder

Hvis fristen overskrides, sker der nedenstående Erhvervsstyrelsen sender et brev til virksomhedens digitale postkasse med krav om indsendelse af regnskabet Virksomheden får en ny frist på otte dage til at indsende regnskabet. Hvis denne ikke overholdes, pålægges der en afgift Desuden får virksomheden i brevet en frist på fire uger. Hvis den frist overskrides, kan Erhvervsstyrelsen uden varsel sende virksomheden til tvangsopløsning ved skifteretten Afgiften pålægges personligt hvert medlem af virksomhedens øverste ledelse. For hvert medlem er afgiften 500 kr. for den første påbegyndte måned, 2.000 kr. for den anden påbegyndte måned og 3.000 kr. for den tredje påbegyndte måned

Samtidig med, at Tradeshift ApS har fået sin normale status i cvr-registeret tilbage og har indleveret 2018-regnskabet, er der blevet tilført det danske datterselskab knap 10 mio. kr.

»Vi har indsendt vores årsrapport som krævet og toppet kapitalen op. Danmark er primært udviklingscenter og support/professional services. Så det danske selskab vil konstant have kapitalbehov fra moderselskabet,« skriver Mikkel Hippe Brun i en mail.

Onsdag formiddag er 2018-regnskabet fra Tradeshift ApS endnu ikke offentliggjort i cvr-registeret.

Tradeshift ApS er ejet af det amerikanske moderselskab Tradeshift Holding Inc., hvis platform Tradeshift har digitaliseret betalinger, fakturaer, indkøb og ordrer for virksomheder.

Tradeshift er stiftet af de tre danskere Christian Lanng, Mikkel Hippe Brun og Gert Sylvest med hjælp fra Skype-investoren Morten Lund, der lagde garage til i begyndelsen i 2009.

Siden har Tradeshift fået hovedkontor i Silicon Valley, er blevet verdens førende inden for digital samhandel mellem virksomheder og har rejst knap 3 mia. kr. i kapital fra investorer med Goldman Sachs i spidsen.

Dertil kommer, at Tradeshift beskæftiger omkring 1.000 ansatte.

Selskabet er vurderet til mere end 7 mia. kr., hvilket gør Tradeshift til en såkaldt unicorn, en iværksættervirksomhed med en værdi på over 1 mia. dollars.

Tradeshift offentliggør ikke sin omsætning, men tidligere i år blev stifter og topchef Christian Lanng citeret i Børsen for at sige, at Tradeshift er »nord for et par milliarder kroner i omsætning i 2018.«