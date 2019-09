Antallet af apoteker i Danmark eksploderer – men pengene tjenes primært i de store byer

Moderniseringen af apotekerloven har ført til et hav af nye apoteker. Det kommer dog kun befolkningen i de store byer til gode, for det er her, apotekerne tjener masser af penge på at sælge alt fra cremer til pincetter.

Nye apoteker vælter frem på danmarkskortet, men det kommer stort set kun befolkningen i de store byer til gode.

Siden moderniseringen af apotekerloven i 2015 er der kommet hele 176 nye apoteker til, og de sælger alle mulige andre ting end receptpligtig medicin. Langt størstedelen af dem ligger i de store byer.

Hvad må apotekerne sælge ved siden af medicin? Apotekerne har lov til at sælge det, der på fagsprog kaldes frihandelsvarer. Her er der ifølge Lægemiddelstyrelsen en såkaldt positiv og negativ liste.

Apoteker har lov til at sælge alt fra kondomer, plastre og pincetter til cremer og tandbørster. Til gengæld må apoteker ikke sælge varer som tøj, sko og kosmetik som neglelak, mascara, hårfarve, kosmetikpunge etc. Kilde: Danmarks Apotekerforening og Lægemiddelstyrelsen

»Væksten i antallet af apoteker er noget større, end jeg havde regnet med. Spørgsmålet er, om det er bæredygtigt, og en måde at gøre det mere bæredygtigt på er at sælge flere frihandelsvarer. Det er en logisk dynamik, der bliver skabt,« siger Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Frihandelsvarer dækker over f.eks. solcreme, kondomer og plastre, og den type varer bliver i stort omfang langet over disken. Siden 2015 er avancen på den type produkter steget med knap 20 pct. til 869 mio. kr. i 2018.

»Apoteker agerer ikke på normale konkurrencemæssige vilkår som f.eks. Matas og Normal, og derfor bør man stille krav om, at apotekerne sikrer en bedre dækning i de tyndt befolkede områder. I dag åbnes stort set alle filialer i og omkring de store byer, hvor der er gode muligheder for at sælge frihandelsvarer,« siger Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved SDU.

I Danmarks Apotekerforening anerkender formand Anne Kahns, at det stigende salg af frihandelsvarer har ført til en stigende skævvridning i indtjeningen, så byapotekerne får en forholdsmæssigt større del af kagen end apoteker i mindre tæt befolkede områder.

Det skyldes, at apotekerne i udkanten i højere grad er afhængige af salget af lægemidler for at få økonomien til at køre rundt.

Apotekernes økonomi For at det kan betale sig at drive apotek i udkantsområder, udligner sektoren den samlede omsætning, så de rigeste apoteker betaler til de fattigste.

Fordi apotekerne skal være uafhængige i deres rådgivning om og salg af lægemidler, kan de heller ikke selv bestemme, hvor meget de må tjene på at sælge lægemidler. Sundhedsministeriet bestemmer et fast beløb, de får per pakke medicin, de langer over disken.

Samtidig lægger ministeriet et loft over, hvor meget apotekersektoren må omsætte for i alt – både på lægemidler og frihandelsvarer. Hvis apotekssektoren samlet set i et år får større omsætning end aftalt med ministeriet, sættes avancen per lægemiddelpakning ned det efterfølgende år.



Det apotekerne må tjene per lægemiddelpakning bliver reguleret af Sundhedsministeriet, og på grund af byapotekernes store salg af frihandelsvarer er beløbet faldet de seneste år. Dermed skrumper indtjeningsgrundlaget for apoteker i udkanten, der ikke i samme grad kan sælge pincetter, plastre og andre frihandelsvarer.

»Vi kan se, at man bliver nødt til at gøre det (sælge frihandelsvarer, red.) i dag, fordi man har tvunget lægemiddelavancen så langt ned, at den er svær at finansiere vores kerneydelse for. Så bliver man nødt til at kigge sig om efter noget andet,« siger Anne Kahns.

Matas har ikke ønsket at udtale sig, mens det ikke har været muligt at få en kommentar fra Normal.