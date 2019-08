Dansk fødevaregigant skifter navn

Dagrofa har de seneste to år tabt over 200 mio. kr. på Foodservice Danmark, som nu får nyt navn.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

Den danske fødevaregigant Foodservice Danmark, der omsætter for milliarder ved at levere varer til bl.a. restauranter, hoteller og kantiner, skifter navn.

Det har Dagrofa, som ejer Foodservice Danmark, besluttet.

Navneskiftet betyder, at Foodservice Danmark nu hedder Dagrofa Foodservice.

»Navneskiftet er et skridt på vejen til at samle alle vores ressourcer i en enhed. Med navnet Dagrofa Foodservice signalerer vi samtidig, at vi har Dagrofa-koncernen i ryggen både kommercielt, finansielt og kompetencemæssigt,« siger adm. direktør Peter Bruun til Dansk Handelsblad.

Foodservice Danmark har længe været et smertensbarn for Dagrofa-koncernen, som også driver dagligvarekæderne Meny og Spar.

Sidste år måtte Dagrofa lave en stor millionnedskrivning i Foodservice Danmark. Ansatte er blevet fyret og ledelsen skiftet ud som et led i den genopretningsplan, der skal gøre lukke hullerne i den tabsramte forretning.

På to år har Foodservice Danmark tabt i alt 230 mio. kr. Selskabet beskæftiger cirka 1.000 ansatte.

Dagrofa Foodservices specialistselskaber - HKI, Grambogård, Strandby Fisk, Grøn Fokus og Dagrofa Bornholm - forsætter under deres respektive navne.